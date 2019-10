La dieron por muerta, pero abrió los ojos en pleno velatorio [VIDEO]

Un hecho insólito se registró el jueves en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires (Argentina), donde una mujer dada por muerta en un centro de salud abrió los ojos en plena funeraria.

María Muñoz, de 85 años, estaba internada por leucemia desde el pasado 21 de octubre en el Hospital Municipal de Chacabuco, hasta que los médicos declararon su fallecimiento e informaron a los familiares.

“A las 10 (pm) vinieron de la cochería, se la llevaron y nos dieron la sala velatoria. Al rato, uno de los muchachos de la cochería nos llama, ella ya estaba en el cajón, y me dicen que ella estaba viva. Le tocaban el estómago y ella respiraba”, contó Gladys, hija de Muñoz, al medio local Chacabuco en Red.

Los especialistas habían firmado el certificado de defunción tras una descompensación que sufrió la mujer, sin embargo, lo que viviría Gladys posteriormente era una situación lúgubre: “Verla en el cajón con los ojos abiertos”.

Hasta el momento el Hospital Municipal no se ha pronunciado, a diferencia de la Municipalidad de Chacabuco, que se limitó a confirmar el hecho mediante un comunicado.

“Yo no lo puedo creer, estamos shockeados. Yo vivo en Pergamino (ciudad de la provincia de Buenos Aires), anoche me avisan que había fallecido y al rato me dicen que resucitó en la sala velatoria. Quedamos muy mal y muy nerviosos con esto”, añadió Carlos, otro hijo de Muñoz, en declaraciones a Clarín.

Comunicado de la Municipalidad de Chacabuco

Mientras que las autoridades de la Cochería Olivetto, donde iban a velar los supuestos restos de la anciana, afirmaron que en 40 años de servicio jamás había sucedido algo parecido.

“Fue un desastre. Si mi empleado no se daba cuenta, ni me imagino lo que se podría haber armado”, señaló Mirta, la dueña del establecimiento, a Todo Noticias.

Se desconoce cuál es el estado de salud actual de María Muñoz.