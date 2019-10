Sujeto que mató a su exnovia embarazada fue condenado a cadena perpetua

Un hombre, identificado como Markeith Loyd, que disparó y mató a su exnovia embarazada fue condenado a cadena perpetua por el jurado de Condado de Orange (California) de Estados Unidos. La sentencia fue por asesinato en primer grado

El hecho ocurrió en el 2016, y luego de dos días de testimonio donde se presentaron los argumentos finales, fue sentenciado.

El fiscal estatal adjunto, Ric Ridgway, afirmó que el asesino Markeith Loyd no tiene ningún tipo de enfermedad mental. Este argumento fue el que utilizó la defensa para justificar la matanza a la exnovia del acusado.

Incluso su abogado llamó al estrado a los familiares de Markeith Loyd para que cuenten cómo es vivir con él. Su representante mostró ante el jurado un video, donde el asesino interactúa y juega con una niña.

Además, el sentenciado fue acusado de disparar y asesinar a un teniente de la policía de Orlando en Estados Unidos, identificada como Debra Clayton. Por este hecho Markeith Loyd también será juzgado el próximo año.

Por la muerte del agente policial, los fiscales están buscando la pena muerte para Loyd. Según la Policía de Orlando de Estados Unidos, el sujeto sentenciado mató a Debra Clayton porque intentó arrestarlo en un Walmart en Princeton Street.

Tras la lectura de la sentencia el homicida declaró: “No me importa lo que digan. No me importa lo que piensen. Estoy listo para irme”.

Cabe señalar que Loyd llegó a ser capturado en enero del 2017, debido a que se encontraba como prófugo de la justicia de Estados Unidos. En su momento, la Policía de Orlando lo agregó a la lista de los 15 fugitivos más buscados.