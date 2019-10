Pareja asegura que una travesura de sus gatos les salvó la vida [FOTOS]

Ocurrió en Italia. Una pareja asegura que lograron salvarse de morir aplastados por los escombros de su casa gracias a la astucia de sus gatos.

Claudio Piana y Sabrina Pellegrini conviven en Campo Ligure, una región al noroeste del país, que últimamente se ha visto afectado por el deslizamiento de lodo a raíz de intensas lluvias desde el pasado lunes.

“Mi esposa se despertó porque Simba y Mose, nuestros gatos, hacían ruido”, comenta el hombre al diario Secolo XIX.

Y es que, los felinos se pusieron a jugar con un pedazo de yeso que cayó del techo, recuerda la mujer, quien rápidamente prestó atención a sus mascotas en plena travesura.

Las lluvias derrumbaron la casa de la pareja, ubicada en Italia. Foto: Referencial

En esos instantes, notaron que las paredes de su domicilio estaban agrietadas, por lo que decidieron agarrar algunas prendas y emprender la retirada.

Instantes de angustia vivieron cuando quedaron atascados en su auto dentro de un charco de barro alrededor de su casa, ubicada en la falda de una colina.

Al final el Cuerpo de Bomberos acudió a su rescate y logró alejarlos de la zona afectada.

"Mi hermano me llamó y me dijo: 'Claudio, tu casa se derrumbó'", recuerda el sujeto al diario citado, además de encontrarse preocupado porque los bomberos le informaron que no podrán volver a ubicarse en su vivienda, y por lo tanto, perdió todos los materiales que tenía.

Dentro de las tormentas que golpean el noroeste de Italia, Claudio Piana resaltó: ‘’Es un alivio saber que Simba y Mose sobrevivieron’’.