“Viviendo un deja vu”: situación de los migrantes venezolanos en Chile [VIDEO]

Desde el 18 de octubre, Chile vive uno de los momentos de mayor tensión en la historia de ese país, cuando miles de ciudadanos decidieron protestar en rechazo al incremento en el valor del pasaje del metro de Santiago. Ante la presión, el presidente Sebastián Piñera anuló la medida pero no ha logrado calmar la calle.

Al menos 17 personas han fallecido en las manifestaciones hasta la fecha. Hasta este martes 22 de octubre, el gobierno ha declarado toques de queda nocturnos.

La situación en Chile se ha agravado y tornado muy complicada para sus ciudadanos, debido a que se han registrado protestas, saqueos, así como enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.

La población extranjera que reside en el país vecino han mostrado preocupación por lo que sucede en la nación que los ha acogido. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de inmigrantes se ubicaba en 1.251.221, un registro que fue actualizado hasta el 31 de diciembre de 2018.

Los extranjeros que lideran el ranking son los ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Población de inmigrantes venezolanos se ubica en 400 000, según datos de Extranjería. Foto: NTN24

En el 2019 residen aproximadamente 400 000 venezolanos en Chile en base a datos del gobierno de Chile y el Departamento de Extranjería. El listado lo lideran desde 2018, desplazando así a los ciudadanos peruanos.

Desde 2010, la migración se ha incrementado de manera vertiginosa debido a la crisis que vive Venezuela en la actualidad producto de las políticas aplicadas por el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a información difundida por el portal venezolano HispanoPost, los venezolanos que residen en Santiago y cuya identidad han preferido mantener en el anonimato han manifestado que la ciudad ha estado en una “tensa calma”.

“A mí me dijeron que me quedara en mi casa, gran parte del metro no está operativa”, dijo uno de los consultados. Aseguró que el aumento del boleto del transporte subterráneo "es la guinda, la gente ya venía molesta por muchas otras cosas”.

En redes sociales, ha circulado información sobre venezolano que estarían involucrados en actos de vandalismo, como el saqueo a diversos establecimientos.

Fotografía de venezolanos involucrados en actos de vandalismo resultó ser falsa. Foto: Twitter.

Los entrevistados han indicado no tener mayor conocimiento al respecto. “Yo he visto venezolanos en las puertas de los edificios corriendo a los saqueadores y rechazando esos actos”, expresó la fuente.

En días pasados, en Ecuador también se registraron numerosas protestas indígenas por estar en contra del incremento del precio del combustible ordenado por el mandatario Lenín Moreno. En esa oportunidad, autoridades confirmaron que ciudadanos procedentes de Venezuela habían participado en las manifestaciones violentas.

Fuentes aseguraron que se trataría de un grupo que fue enviado por el régimen madurista que buscaría desestabilizar la región.

Sobre supuestas participaciones de venezolanos enviados por Maduro para provocar la situación tensa, dijeron: “Ninguna autoridad de aquí ha dicho nada formal, hasta el momento todo es un rumor”.

Otros venezolanos destacaron que la reciente ola de protestas tienen una particularidad y es que la sociedad que decidió tomar las vía públicas no tiene partido político que los esté representado.

Situación de venezolanos que viven regiones diferentes a Santiago

Los venezolanos residenciados en otras zonas o regiones diferentes a Santiago también se han visto afectados a la hora de trabajar o llevar sus hijos a la escuela.

A través de redes sociales, han considerado que no debe ser impedimento para seguir adelante y progresar, ya que ese fue el principal propósito por el cual dejaron Venezuela.

Marinel Rodríguez, venezolana con más de tres años viviendo en Valparaiso (región de Chile) dijo estar viviendo un “deja vu” al ver en televisión las protestas, saqueos y largas colas para comprar productos de primera necesidad.

Detalló que as escuelas han cerrado por los disturbios y los niños se han tenido que quedar en casa por seguridad.

Comentario de ciudadana venezolana residenciada en Valparaíso a través de Facebook. Foto: Captura.