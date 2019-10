Su prometida murió antes de su boda y él decidió casarse con su cadáver

Un hombre en China, identificado como Xu Shinan, decidió cumplir uno de los últimos deseos de su prometida, que falleció por un cáncer de mama. El joven celebró la ceremonia de boda y se casó con el cadáver de su difunta novia.

El inusual matrimonio fue realizado durante el funeral de Yang Liu, quien estaba vestida de blanco y su ataúd rodeado de 169 ramos de rosas, según una nota del medio Daily Mail.

La pareja se comprometió en 2013, tras más de una década de relación. La mujer, que tenía 28 años, falleció el último 14 de octubre luego batallar por más de cinco años contra un cáncer de mamá.

Durante la ceremonia, el hombre leyó sus votos matrimoniales, los que conmovieron a sus familiares y amigos. “Esposa, por favor, no te preocupes. Para mí, el resto de mi vida será doloroso, pero no me rendiré”, dijo Xu Shinan.

El hombre declaró que permaneció al lado del cuerpo de su amada las 24 horas de día durante los siete días después de su muerte, como es tradición en China para homenajear a los difuntos.

“Mi esposa decía que nadie debería llorar si moría. Yo contenía mis lágrimas es día, pero cuando fue enviada a cremación, no pude luchar más”, declaró el hombre al citado medio.

La mujer fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto de 2013, unas semanas después de comprometerse. Yang fue sometida a quimioterapias, que lograron mejorar su salud, pero una recaída en los últimos meses comprometido severamente su estado.