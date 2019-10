Gobierno de México va tras los pasos del hijo de ‘El Chapo’

Luego que el gobierno de México fuera cuestionado por liberar en medio de una balacera al hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ovidio, Andrés Manuel López Obrador informó que van a volver a intentar capturar al narcotraficante y destacó que “no puede haber impunidad”.

“Nada más que hay que cuidar a la población. No deben de haber los llamados 'daños colaterales”, acotó el presidente en una rueda de prensa matutina.

Como se recuerda el pasado jueves, el Ejército y la Guardia Nacional intentaron atrapar a Ovidio Guzmán López; sin embargo, tras un operativo "mal planeado” - según reconocieron las autoridades federales - se vieron obligados a liberar al hijo del ‘Chapo’ Guzmán en Culiacán, ubicado al norte de Sinaloa. Con respecto a la captura, AMLO afirmó que desconocía la captura que se iba a llevar a cabo, razón por el cual la Fiscalía investigará a los funcionaron que llevaron a cabo dicha acción.

“Yo no estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación general de que tengo mucha confianza en el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval)”, explicó AMLO en una rueda de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario resaltó que a diferencia de los gobiernos anteriores, donde lo primordial era ver “qué personaje famoso era detenido”, el objetivo principal de su administración es reducir el número de delitos.

“No a los operativos para que se cuelguen medallas. No nos importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad del ciudadano. Son distintas las prioridades, por eso no nos afecta, lo digo sinceramente y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, el haber avalado la decisión de suspender ese operativo que pudo causar la pérdida de mucha gente y lo de menos es lo político”, precisó.

Recalcó, además, que su gobierno se preocupa por evitar la pérdida de vidas humanas. “Me interesa mucho que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamientos de sangre, no queremos eso de nadie”, precisó.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el número de fallecidos por los tiroteos durante el operativo ascienden a 14. Además hubo 21 heridos que desató el caos en Culiacán.