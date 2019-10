Asesinan de un balazo a mujer que presenció un crimen mientras jugaba Pokemon Go

Una tragedia que remeció a la comunidad gamer de Facebook. Las autoridades de Nuevo México reportaron el fallecimiento de una joven de 21 años mientras jugaba Pokémon Go junto a su novio, en una calle de Albuquerque.

Cayla Campos paseaba en el carro de su pareja, Sidney, por el parque Bianchetti, el pasado viernes por la noche, y según recogen los diarios locales, se toparon con dos delincuentes armados que amenazaban al conductor de otro vehículo.

La mujer intentó retirarse de la escena y giró el timón a todo dar, hecho que alarmó a los sujetos, quienes no dudaron en abrir fuego contra su automóvil.

Las balas golpearon a la joven, quien perdió el control y se estrelló contra una casa cercana, mientras que los sospechosos huyeron del lugar.

Inmediatamente Cayla fue llevada al Hospital Universitario de Nueva México, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

"¡Nunca saldrás de mi mente nena! No sé cómo vivir sin ti’’, escribió en Facebook el padre de la chica, quien no creyó que sufriría semejante pérdida luego de que su hija saliera a ‘cazar pokemones’.

“Ella y su novio siempre dan vueltas alrededor de este parque antes de irse a casa y jugar Pokémon Go porque su apartamento está literalmente allí”, resaltó Cody Bell, un allegado de la fallecida.

Los oficiales de Estados Unidos emprendieron la búsqueda de los autores de la muerte de Cayla, quienes habrían estado a bordo de un Mustang rojo.

“Definitivamente me hace pensar dos veces sobre dónde y cuándo estoy jugando. Hay muchos vecindarios difíciles y momentos en los que probablemente no deberías estar afuera”, contó Kody Love, un jugador de Pokémon Go a la web KOAT.