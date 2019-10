Bolivia estalla tras resultados electorales: protestas, gases lacrimógenos y caos

Bolivia en caos. Tras los resultados que ubican a Evo Morales como ganador de la contienda electoral 2019, a las afueras del hotel donde se realiza el cómputo de votos, se concentraron partidarios del presidente y del opositor Carlos Mesa.

La policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes, mientras que el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, resultó herido en los choques.

Un clima de suspicacias impera en Bolivia desde que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) suspendió la noche del domingo el escrutinio de los votos, que fue reanudado el lunes tras casi 20 horas de parálisis.

En las redes sociales se puede ver cómo incendian la Corte Electoral de la región de Chuquisaca.

Waldo Albarracín, autoridad máxima del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), fue agredido por un desconocido y terminó con un corte en la cabeza.

“Alguien me dio un golpe en la cabeza seguramente para causar una herida más grande, son los gajes del oficio y quiero decirle al MAS que si dictadura no va a durar y que este pueblo que está acá no va a permitir más atropello”, detalló.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Conade, Waldo Albarracín, sufrió una brutal agresión, hace minutos, tras conocerse los resultados del @TSEBolivia

