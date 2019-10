Mujer de 26 años perdió el brazo y estuvo once días en coma por una bacteria carnívora

Al inicio, la mujer de Estados unidos fue llevada al hospital con síntomas muy similares al dolor de brazo y la gripe. Luego de algunos exámenes, los médicos revelaron que tenía fascitis necrotizante, un mal que destruye la piel, los tejidos blandos y los músculos. El nivel del malestar fue tan grave que su cuerpo se puso de tono morado y negro.

La bacteria carnívora le provocó una sepsis potencialmente mortal, y esto se presenta cuando el sistema inmune se excede y ataca a todo el cuerpo. Durante once días estuvo luchando por sobrevivir a causa de este germen letal.

La mujer originaria de Utah se encontraba en muy malas condiciones porque su cuerpo se estaba deteriorando velozmente, y solo tenía dos opciones. Una era la amputación del brazo y la otra, una muerte segura si es que no se atendía a tiempo. Así que los doctores tomaron la decisión de inducirla en coma para mantenerla con vida.

Luego de una compleja labor, los cirujanos le quitaron el cuarenta por ciento del tejido dañado para intentar combatir la infección, en consecuencia, la única alternativa para salvarla era la amputación de todo el brazo.

“Me desperté en cuidados intensivos sin ningún recuerdo de cómo llegué allí o por qué estaba allí, estaba alucinando y no tenía idea de lo que estaba pasando, pero cuando me di cuenta de que mi brazo se había ido, lloré. Era tan difícil de creer que me sentí impotente”, añadió Keirra Eames.