Paciente es acusado de enviar un video sexual a estudiante de Odontología [FOTOS]

Jimena es el nombre de una joven estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, que presuntamente fue víctima de acoso sexual por parte de un paciente identificado como Néstor Saavedra.

“Era mi paciente de periodoncia, una materia de la Facultad de Odontología. Le hice todo el tratamiento. Hablábamos por Facebook porque durante el tratamiento me dijo que le robaron el celular”, explicó la joven durante una entrevista a Infobae.

Asimismo, Jimena señala que el pasado lunes 14 de octubre recibió un video donde aparece Néstor Saavedra masturbándose. El medio anteriormente mencionado asegura que accedió a los archivos y constató que el paciente aparece tocándose frente a la cámara.

“A Néstor me lo derivó otra compañera […] nunca había pasado nada raro. Por ahí sí me miraba mucho o en los saludos debía alejarlo un poquito. Le di ‘gracias por venir’ y listo. No se había desubicado”, señaló la estudiante.

Cuando Néstor Saavedra fue confrontado vía WhatsApp por la estudiante, este aseguró que había sido hackeado. “Ahí me hizo dudar y pensé que existía la posibilidad de que lo hubieran hecho, pero luego me llegaron mensajes de otras chicas contándome que les hizo lo mismo, que les mandó videos y fotos”, contó Jimena.

Pese a que el acusado bloqueó por Facebook y WhatsApp a la joven, pudo enviarles mensajes de texto desde otros celulares donde repite el argumento de que fue víctimas de hakers. No obstante, Jimena acudió a las autoridades de su universidad y policiales para lograr castigar y no permitir que haya más víctimas.

“Él sabe que tiene una enfermedad crónica y puede volver todos los años. Mi miedo era ese: que volviera y se lo hiciera a otra chica”, concluyó la joven.