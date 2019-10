Popeye ruso que se inyectó aceite en los bíceps pierde contra rival 20 años mayor [VIDEO]

En Facebook se ha viralizado, la terrible derrota de Kirill Tereshin de 23 años en un gimnasio de Abakan (Jakarasia, Rusia) contra el experimentado bloguero y luchador Oleg Mongol.

Pese a no contar con peleas previas, Tereshin hizo un buen papel durante los primeros segundos en donde se notó la rudeza del luchador. Sin embargo, y pese a tener unos bíceps de casi 60 centímetros, su físico no soportó y perdió por sumisión.

En el video compartido en Facebook y YouTube, se aprecia claramente como Mongol lo derriba y le practica un estrangulamiento que terminó con los tres toques en la lona para Tereshin y marcaron su rendición.

“Popeye”, fue noticia en julio de este año, tras publicar un video en su cuenta oficial de Facebook, en el que pide ayuda para deshacerse de los brazos que lo volvieron famoso.

“Aquí en Moscú, donde no fui examinado, dicen que no se puede lidiar con esto. Hice una solicitud a Alemania e Israel, dicen que me pueden ayudar allí, pero es muy costoso. Necesito recaudar dinero a través de la televisión. Quiero deshacerme de estos (en referencia a sus brazos) y pedir ayuda. Nadie pudo evitarlo, yo soy el culpable de esto, y sobre el futuro… Dios sabe lo que sucederá después”, comentó.