Padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela para educarlos solo con Netflix

En Estados Unidos unos padres decidieron no seguir la ruta tradicional escolar con una cuestionada alternativa: educar a sus cuatro hijos solo con Netflix.

La madre, Taylor Catron, de 24 años, y su esposo, Derek, de 28 años, ambos de Ohio, fueron entrevistados en un canal de televisión para que expliquen qué fue lo que los motivo a tomar este camino para la etapa básica de sus pequeños.

Los padres contaron que todo inició en el 2016 cuando sacaron a su hijo mayor de la escuela debido a que consideraron que Netflix era la herramienta que más utilizaban en su hogar para aprender.

También explicaron que Dereon de 7, Areity de 3, Aeviny de 1 y James de ocho meses escogen documentales como Our Planet, Life Story, Abstract, Oceans y Blue Planet.

Algunas veces por semana usan libros u hojas de trabajo para complementar lo visto en la plataforma de videos, pero esto no supera los 60 minutos al día. Otro recurso que utilizan es YouTube.

PUEDES VER Científicos idean método para modificar ADN y evitar el 89 % de enfermedades

Las caminatas regulares por la ciudad y visitas a lugares culturales como museos también forma parte de la educación de los hijos de Taylor y Derek. Para ellos, esto es más útil que utilizar el tiempo en exámenes o aprender temas que no les servirá en el futuro.

“Dejamos que los niños se hagan cargo; lo que pregunten o quieran saber es cuál será nuestra lección o qué planeamos para una futura”, explicó la madre.

“También vemos muchos documentales y usamos Netflix como una de nuestras herramientas más importantes. Para nosotros, básicamente, es educar a nuestra manera; quiero que los niños aprendan a través de experiencias prácticas”, explicó por su parte Derek.

Ambos sustentaron su decisión en el aprendizaje a través de la vida real y de las lecciones que no se pueden aprender en un salón de clases. “Hay tanto que no se enseña en las escuelas que queremos que nuestros hijos aprendan y no creo en las pruebas estandarizadas y todo ese alboroto”, argumentaron.