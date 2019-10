EN VIVO | Último debate presidencial antes de las elecciones presidenciales en Argentina

El último debate presidencial previo a las elecciones del próximo 27 de octubre en la Argentina ya dio inicio en la Universidad de Buenos Aires entre todos los candidatos a dirigir a la nación.

Una vez más se miden el presidente Mauricio Macri (Juntos por el cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar).

El primer tema fue seguridad. Mientras que empleo, producción e infraestructura; federalismo, calidad institucional y rol del Estado; y por último desarrollo social, ambiente y vivienda, son los otros.

En el tema económico Fernández criticó la gestión de Macri (2015-2019) y sostuvo que “la actividad económica no para de caer”. Al mismo tiempo, dijo que la tasa de desempleo es la más baja de los últimos años. “Esa Argentina desigual no es la que queremos”, subrayó el candidato peronista.

En su respuesta el jefe de Estado fustigó la etapa kirchnerista (2003-2015) y declaró que “cuando gobiernan se creen que son los dueños de la plata de los argentinos”.

Alberto Fernández lidera todos los sondeos de cara a los comicios del 27 de octubre. Foto: Efe

En uno de los momentos más tensos del debate Espert cuestionó a Fernández por su período como jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y los casos de corrupción que han salido a la luz.

“Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Y desde que me fui nunca un juez me citó a dar explicaciones. No es la suerte del presidente (Macri), que cuando deje el Gobierno, lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado”, dijo.

Y enfatizó: “No es ese mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción (...). Puedo darle clases de decencia”.

¿Cómo ver en vivo el debate presidencial?

Hay varias formas de verlo tanto para los ciudadanos locales como para las personas que no están en la Argentina. Se transmite en vivo y en directo por la TV Pública​.

El resto de los canales, radios y plataformas digitales emiten la señal de forma gratuita y simultánea.

¿Quiénes son los moderadores del debate presidencial?

Al igual que en el primer debate moderan María O´Donnell, Marcelo Bonelli, Claudio Rigoli y Mónica Gutiérrez. Una pareja mixta se encarga de la primera mitad y la otra pareja se encargará del resto.

De haber una segunda vuelta los dos candidatos que consigan la mayoría de votos debatirán por última vez el domingo 17 de noviembre, también en Buenos Aires.