Fernández y Macri cierran último debate presidencial con ataques entre ellos

El último debate presidencial previo a las elecciones del próximo 27 de octubre en la Argentina se desarrolló con mayores ataques entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Los dos candidatos principales comenzaron con críticas cruzadas, que se sumaron a las que se mandaron durante la semana. Para Macri el debate “tiene que servir” para que los argentinos elijan “en qué tipo de país” quieren vivir, y lanzó un mensaje velado a Fernández y Cristina Fernández.

“Es importante saber la trayectoria de los candidatos, yo siempre he sido coherente con las ideas que defiendo (...). No cambio para acomodarme y tengo un compañero que siempre da la cara”, aseveró el candidato.

Durante la campaña Fernández ha sido vista muy pocas veces con el líder de la candidatura del Frente de Todos. Mayormente se ha pronunciado por zonas del país en la presentación de su libro Sinceramente.

Alberto Fernández lidera todos los sondeos de cara a los comicios del 27 de octubre. Foto: Efe

En el tema económico Fernández criticó la gestión de Macri (2015-2019) y sostuvo que “la actividad económica no para de caer”.

Al mismo tiempo, dijo que la tasa de desempleo es la más baja de los últimos años. “Esa Argentina desigual no es la que queremos”, subrayó el candidato peronista.

En su respuesta el jefe de Estado fustigó la etapa kirchnerista (2003-2015) y declaró que “cuando gobiernan se creen que son los dueños de la plata de los argentinos”.

Una vez más se midieron el presidente Mauricio Macri (Juntos por el cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar).

Economía argentina

En un país en crisis económica el tema no podía faltar en el último debate previo a las elecciones. Macri manifestó que es “indignante escucharlos hablar de pobreza”, en referencia al kirchnerismo. “Ellos siempre han usado a los pobres, siempre han hecho clientelismo”, dijo.

Eso porque Fernández criticó el aumento del porcentaje de pobreza. “La actividad económica no para de caer (...) esa Argentina desigual no es la que queremos”.

"Estoy convencido de que vamos a dar vuelta a la historia de la Argentina", señaló Macri. Foto: Efe

Fernández lidera todas las encuestas de cara a las elecciones de la próxima semana y algunos analistas consideran que la lucha para Macri es forzar una segunda vuelta.

Y este domingo el mandatario dejó entrever que así lo espera, cuando se quejó por los dichos de su oponente: “Y lo peor es que lo tendré que volver a escuchar en tres semanas”.

De haber una segunda vuelta los dos candidatos que consigan la mayoría de votos debatirán por última vez el domingo 17 de noviembre.

En su último minuto el presidente Macri indicó que “el kirchnerismo volvió a ponerse agresivo” en respuesta a sus mítines, que han reunido a miles de personas. “Hoy estamos mucho mejor parados” de cara a los sufragios, dijo.

“Vamos a ponernos de pie. Que en la grieta se queden ellos. Vamos a abrazarnos todos, porque la Argentina puede crecer y nos merecemos el país que todos soñamos”, destacó Fernández.

Corrupción kirchnerista

En uno de los momentos más tensos del debate Espert cuestionó a Fernández por su período como jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y los casos de corrupción que han salido a la luz.

“Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Y desde que me fui nunca un juez me citó a dar explicaciones. No es la suerte del presidente (Macri), que cuando deje el Gobierno, lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado”, recalcó.

Y enfatizó: “No es ese mi problema, no tengo nada que ver con la corrupción (...). Puedo darle clases de decencia”.