Exmonaguillo violado por sacerdote: “Terminó llorando y me dijo: no te quería hacer daño, toma 200 pesos”

Un nuevo escándalo de violación sexual sacude a la Iglesia católica de México. Pero esta vez, la identidad de la víctima no se ha mantenido oculta en los expedientes judiciales, como tantos, sino que ha dado la cara porque arrastra una pesadilla de años.

Se trata de Carlos Alberto Vergara, un exmonaguillo de la capilla de San Lucas de Coyoacán, en la Ciudad de México.

Hoy es abogado, pero entonces, cuando fue sometido por José Manuel Jiménez Santos, fraile de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México, era un chico de 17 años “emocionalmente vulnerable” tras observar una enfermedad que llevó a su padre a vivir en estado vegetal.

Así lo contó en un video que publicó en YouTube, donde aparece sentado junto a su madre y al borde de las lágrimas.

En la grabación, Carlos Alberto Vergara relató que una tarde, en la capilla de San Lucas, el sacerdote lo encerró para tener intimidad.

Sin embargo, cuando él intentó defenderse con un cuchillo, el sacerdote José Manuel Jiménez Santos logró quitárselo y, a punta de golpes, lo llevó a su habitación, donde finalmente lo violó.

“‘O me dejas salir o te mato, le dije, pero hizo lo que hizo y [...] cuando terminó se puso a llorar, me dijo ‘perdóname no te quería hacer daño’, y como una prostituta, sacó 200 pesos de su cartera y me los dio", detalló la víctima.

El religioso denunciado viajó a Roma para continuar sus estudios, pero logró regresar a México enfermo de tuberculosis y posteriormente murió.

“Se estaba muriendo, y me habló (por teléfono), lo único que escuché fue su respiración jadeante, y esa maldita respiración me suena en la cabeza todos los días, y me va sonar todos los días porque al siguiente día se murió [...] y me puse llorar porque nunca le pude decir que lo odiaba, y me daba gusto que se hubiera muerto”, lamentó.

“La iglesia ahora me amenaza de muerte”

Fue en 2016 cuando Carlos Alberto Vergara se atrevió a denunciar la violación sexual.

El párroco de San Juan Bautista en Coyoacán, Jorge Fernández, le aseguró que el ministro provincial, Juan Medina Palma, lo recibiría para respaldar su demanda, pero nunca fue escuchado.

El tormento es aún mayor, pues —según comentó en otro video de YouTube— varios religiosos han dejado mensajes con amenazas de muerte en la puerta de su casa.

“Ahora no me encuentro en mi casa, porque ayer recibí amenazas de estos frailes, encabezados por Oliver Carmona, donde se me avisó que el pueblo, supuestamente, me iba a linchar por las conductas que yo estaba teniendo”, dijo.

El joven responsabilizó a un grupo de personas de la iglesia que manipuló a la comunidad de Coyoacán, e indicó que recibió un citatorio en el Ministerio Público por discriminación.

“Desconozco quien lo pruebe, pero estoy seguro que viene de este círculo que he mencionado, y desconozco cuál es el fundamento para hacerlo”, aseveró.