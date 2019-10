Informan suspensión de vuelos en Santiago de Chile tras jornada de protestas

Las protestas en Chile cada día se intensifican, el caos y la violencia han azotado las distintas ciudades del país sureño. Tras ello, la Intendencia Metropolitana ha informado la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Santiago.

El aeropuerto Arturo Merino Benítez, el principal de Chile, vivió un verdadero caos por la suspensión y reprogramación de vuelos ante los casos de violencia registrados durante el fin de semana.

Este domingo las manifestaciones y saqueos han continuado en el país austral, por lo cual las autoridades extendieron el toque de queda en Santiago, Valparaíso, Coquimbo y La Serena. En Concepción ya habían aplicado esta medida.

En el caso del transporte aéreo, por lo menos cientos de personas se han visto afectados porque tenían vuelos programados para este domingo.

La intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar, llamó a las aerolíneas a responder ante la reprogramación lo más rápido posible.

Latam y Sky, por ejemplo ofrecerán alternativas a sus clientes ante los disturbios que se viven en Santiago y otras ciudades del país.

Bomberos confirmaron este domingo el fallecimiento de cinco personas en la comuna de Renca, situada en la provincia de Santiago, tras producirse un incendio en una bodega de la cadena de ropa Kayser, informaron medios.

“No podemos validar la violencia porque este no es el camino, hay gente dañando gente. Lo vamos a ver mañana lunes cuando la gente no pueda llegar a su trabajo, no pueda llegar a su colegio”, expresó Rubilar en conferencia de prensa.