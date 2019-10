Bolivia: Evo Morales busca un cuarto mandato consecutivo

EFE y AFP

Unos 7,3 millones de bolivianos acudirán hoy (el voto es obligatorio) a las urnas para decidir si el presidente, Evo Morales, sigue en el poder por otros cinco años o el país pasa página y elige un nuevo Gobierno hasta 2025, cuando celebrará el bicentenario de su independencia.

Morales y el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, concurren a los comicios en pos de una cuarta gestión consecutiva, en una candidatura cuya legalidad ha sido cuestionada por sus detractores por vulnerar el límite constitucional de dos mandatos y los resultados de un referendo que en 2016 les negó la reelección.

Un fallo del Tribunal Constitucional en 2017 es el sustento legal esgrimido por el oficialismo para defender la nueva postulación de ambos funcionarios, que también fue avalada por el órgano electoral pese a la protesta opositora.

El candidato oficialista ha apostado por destacar los logros económicos y sociales en sus más de 13 años de Gobierno, así como la estabilidad del país, a la hora de pedir el voto.

Oposición dividida

La dupla oficialista se enfrenta a una oposición fragmentada en ocho candidaturas, que no tuvieron en cuenta los llamados de plataformas ciudadanas contrarias a la reelección de Morales de unir fuerzas para enfrentar al actual gobernante con frente opositor unitario.

Incluso algunos críticos denuncian que existen candidaturas opositoras instigadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales para dividir el voto.

Entre estas ocho fórmulas opositoras, el candidato con mayores posibilidades de llevar a Evo Morales a una segunda vuelta es el periodista y expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Mesa ha apelado con su lema electoral "Ya es demasiado", sobre todo por el hartazgo de muchos electores ante lo que consideran abusos del actual mandatario, empezando por no haber respetado la Constitución que él mismo promulgó en 2009 limitando los mandatos a dos consecutivos.

En una entrevista con la AFP, el expresidente dijo que teme un fraude en los comicios.

Declaró: "Tenemos, por un lado, un partido que controla a todos los órganos del Estado incluyendo el electoral, pero que además no tiene entre sus principios el respeto a las reglas de la democracia; y por otro lado, tenemos un Tribunal Electoral que ha mostrado una clara parcialidad hacia la candidatura del MAS, por lo que es muy probable que se intente afectar el resultado de la votación, especialmente en áreas rurales y en algunas ciudades del exterior".

¿El outsider?

En medio del clima electoral "Chi puede" y sus propuestas basadas en la Biblia, hirientes para homosexuales y feministas, han convertido al pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, en la sorpresa de las elecciones en Bolivia.

Este médico nacido en Corea del Sur y nacionalizado boliviano ocupa el cuarto lugar en la preferencia electoral según las encuestas, con base a declaraciones polémicas y un simpático eslogan que le permitió acercarse a potenciales votantes.

El doctor Chi, como él se presenta en sus anuncios de campaña, acumula un 6 por ciento de la intención de voto, toda una hazaña teniendo en cuenta que su candidatura se hizo oficial hace solo seis semanas.

Los sondeos revelan un porcentaje importante de indecisos, que se inclinarían por propuestas populistas como la de Chi, quien llegó al veterano Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras la renuncia del expresidente Jaime Paz Zamora.

El panorama expuesto por las encuestas electorales apunta a que Morales no conseguiría los porcentajes amplios a los que está acostumbrado desde 2006, cuando asumió la presidencia por primera vez (54% en 2005, 64% en 2009 y 63% en 2014) por lo que, la segunda vuelta dentro de 60 días es inminente, si es que el ganador de esta elección no supera el 50 por ciento de los votos o no obtiene el 40 por ciento con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Datos

- Vigilan. Unos 20.871 policías y 11.171 militares cumplirán en todo el país actividades de seguridad electoral.

- Observación. Hay más de 200 delegados internacionales: OEA, la Unión Europea y organismos de fiscalización democrática.

Última Encuesta IPSOS del 13 de octubre

- Evo Morales Movimiento Al Socialismo 40%

- Carlos Mesa Comunidad Ciudadana 22%

- Óscar Ortiz Bolivia Dice No 10%

- Chi Hyun Chung Demócrata Cristiano 6%