Invitó a sus amigos para tener intimidad en el cumpleaños de su novio: su vida cambió para siempre

Sarah Banahan (34) tardó algunos días para preparar un regalo de cumpleaños a su novio. Quería obsequiarle algo distinto a una cena en un restaurante romántico, o una noche de amigos.

Por eso, cuando llegó el momento, lo sorprendió con una orgía. Había invitado a varios chicos y chicas en su casa del barrio Covent Garden, en Reino Unido. No imaginaba que la sorpresa se la llevaría ella.

“Fue un éxito —contó Sarah Banahan al Mirror Daily—, en ese momento mi vida cambió totalmente porque me descubrí”.

La vida de Sarah Banahan cambió después de que planeara una celebración inusual para su novio. Foto: Instagram.

A los pocos días, renunció a su trabajo como diseñadora de moda, para dedicarse a organizar experiencias swinger.

Esta práctica sexual es muy común en los países de Europa. Consiste en que las parejas tengan relaciones sexuales con otras personas formando un “grupo sexual” al cual se pueden intercambiar cada vez que les plazca.

“No creo que sea vainilla: ahora soy salvaje, excéntrica y con energía sexual. Me encanta conectarme con personas de ideas afines. Podemos compartir nuestras experiencias", señaló al medio de Reino Unido.

“Soy perfeccionista, una desviada sexual y esto no significa que juegue con todos, sino que me disfrazo, interpreto a un personaje y ese es el tipo de cosa que me emociona”, agregó Sarah Banahan.

Hoy, la joven divide su tiempo trabajando como modelo y escribiendo columnas sobre el sexo para GQ y Fuse Magazine, además organiza encuentros sexuales “de ensueño”.

Según su declaración, puede llegar a ganar unos $ 300 por cada invitado. “Me aburrí de la moda, era muy feroz y jodida, pensé: ya no quiero hacer esto”.

“Me gusta ver a la gente feliz. No todos tienen tiempo para asistir a fiestas y encontrar otras personas que comparten el mismo estilo de vida. Esto no es un asunto de mal gusto, todo está cuidadosamente planeado y no es como si cualquiera pudiera aparecer", dijo.

Sarah Banahan está soltera y “demasiado ocupada para tratar de conocer a alguien”.

“Prefiero estar sola en este momento y solo chatear y conectarme con personas que entienden de qué se trata este estilo de vida. A veces, la gente es un poco estúpida. Si no has estado en una, no puedes tener una opinión”, finalizó.