Cataluña escala su protesta a una huelga general

EFE y AFP

Barcelona vivió este jueves su cuarta jornada de movilización independentista contra la condena a nueve de sus líderes, con manifestaciones pacíficas y algunos incidentes de menor magnitud que en las tres noches anteriores.

Las protestas continuaron este jueves en vísperas de una jornada, para este viernes, de “huelga general” en Cataluña, que en Barcelona coincidirá con la llegada de cinco marchas procedentes de otras tantas ciudades de esta región española.

La jornada comenzó con una marcha de estudiantes en huelga, unos 25.000 según la Policía municipal barcelonesa.

Sin embargo, al acabar, apareció un grupo de radicales que levantaron barricadas en las calles con contenedores de basura, y le prendieron fuego a algunas de ellas.

Las protestas forman parte de la “desobediencia civil”, desatada después de que el lunes el Tribunal Supremo español impusiera a nueve dirigentes independentistas penas de hasta 13 años de cárcel.

Paralizan actividades

En previsión a la jornada de huelga general, la compañía aérea Iberia canceló doce vuelos entre Madrid y Barcelona (seis de ida y seis de vuelta) programados para hoy. También varios comercios y lugares turísticos emblemáticos anunciaron que no atenderán.

Las embajadas en España de Estados Unidos (EEUU), Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania y Bélgica, entre otros países, han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña por las protestas callejeras.

En este ambiente, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la Policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.

Al calor de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente catalán anunció que habrá que “volver a poner urnas para la autodeterminación”, algo que pretende hacer “esta legislatura”, que acaba en 2021.

Gobierno catalán está atemorizado

● La escritora española Almudena Grandes dijo ayer en la ciudad alemana de Fráncfort, donde asiste a la Feria Internacional del Libro, que lo que está pasando en las calles de Barcelona ha alcanzado niveles de violencia que nadie se esperaba y que es algo que asusta hasta al propio Gobierno catalán.

● “Los presos han sido condenados por el Supremo porque el orden jurídico español considera como delito proclamar unilateralmente la independencia de un territorio. No me alegro de que nadie esté en la cárcel, pero esto no tiene nada que ver con la libertad de opinión”, dijo.