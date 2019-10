Mujer muestra las terribles secuelas en su cuerpo tras ser mordida por un perro ‘pitbull’ [FOTOS]

Al borde de la muerte. Mary Rollinson, de 73 años, fue atacada por un enorme pitbull que emergió de los arbustos y la arrastró a un estanque para dar rienda suelta a sus salvajes instintos. Luego de varios meses, la mujer habló de su terrible experiencia por primera vez y mostró las secuelas que dejó el brutal ataque en su cuerpo.

La mujer recordó que caminaba por el bosque cerca de su casa en Yeadon, Inglaterra, cuando fue embestida por un perro ‘pitbull’ que atravesó la maleza y apretó las mandíbulas alrededor de su brazo derecho. Mary Rollinson se enfrascó en una frenética lucha por salvar su vida, pero el animal le desgarró el brazo del hombro al codo y le mordió la punta del dedo.

Sobrevive de milagro

Al borde de la muerte, la aterrorizada Mary solo se salvó cuando cinco trabajadores en una zona industrial escucharon sus gritos desgarradores y lograron alejar al perro con unos palos. El brutal ataque la ha dejado tan traumatizada que no puede recordar completamente lo que le sucedió.

“Lo vi por el rabillo del ojo y, aparte de eso, no puedo recordar nada. El hospital me dijo que era el mecanismo de defensa personal del cuerpo que estaba funcionando debido al trauma”. “No puedo parar de agradecer a los hombres que me salvaron la vida, fueron tan valientes”, comentó la mujer.

La madre estuvo internada seis semanas en el hospital después de su terrorífica experiencia y los médicos la sometieron a múltiples injertos de piel, pero sus heridas nunca sanaran por completo.

La policía de West Yorkshire mantiene al perro detenido en un complejo policial hasta la conclusión de cualquier posible procedimiento legal. Además, un hombre de 22 años fue arrestado bajo sospecha de tener un perro peligroso y ha sido liberado sin cargos bajo investigación.