Niña rechaza hacer ejercicio de matemáticas que ‘humilla a las mujeres’ y da lección a su profesora [FOTOS]

Te robará el corazón. La pequeña Rhythm Pacheco se ganó los aplausos de miles de usuarios en Facebook, luego que su admirable historia diera la vuelta al mundo por negarse a resolver un ejercicio de matemáticas, que tenía normalizado el body shaming (emitir juicios por el aspecto físico), y de paso dar una gran lección a su profesora.

Como es costumbre, la madre revisó el cuaderno de su hija y notó que en una práctica calificada se había negado a responder un ejercicio matemático por considerarlo muy humillante para las mujeres con sobrepeso. “¡Qué! Esto es muy ofensivo. Lo siento, no voy a corregir esto, no es bueno”, escribió la consternada niña a su profesora.

¿Cuál era la pregunta?

La profesora de primaria en Utah (EE. UU.) tuvo la genial idea de comparar el peso de tres mujeres en una operación matemática, donde les pedía a sus alumnos que descubrieran a la estudiante más pesada.

Fiel a sus convicciones, Rhythm Pacheco no le tembló la mano para criticar el método de enseñanza de su maestra; por tal motivo, temiendo que tomara mal su anotación, la pequeña escribió una nota aparte explicando la razón de su rechazo al problema matemático.

“No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm Pacheco”, escribió la niña dando una gran lección a su profesora.

Los papás de Rhytm dijeron estar orgullosos de los principios de su pequeña. “El padre de Rhytm y yo estamos extremadamente orgullosos de nuestra hija por escuchar sus instintos y defender lo que es correcto”, enfatizaron.

Afortunadamente, la profesora prestó atención a las críticas constructivas de la pequeña y sin duda aprendió la lección. “La maestra de Rhytm fue muy receptiva y manejó la situación con todo cuidado. Ella dijo que entendía cómo estaría molesto por esto y que no tenía que escribir la respuesta”, concluyó.