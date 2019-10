Polémica por jóvenes que bailaron ‘Rompe El Party’ en Facultad de Medicina: “El twerking no es delito”

El twerking no es delito. Ese es el mensaje que un grupo de bailarinas de Mendoza, en Argentina, ha viralizado en redes sociales tras recibir una avalancha de críticas por grabarse en las escaleras de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Vestidas con poleras amarillas, ropa interior color negro y medias de cocos, las integrantes de la compañía de danzas urbanas ‘Botty Fre$h’ grabaron una performance con los movimientos propios de este estilo en una de las escaleras de esta casa de estudios.

PUEDES VER Joven de 16 años intentó asaltar una pizzería: fue abatida por policía que estaba como cliente

El clip fue tomado de la cuenta de Twitter de Micaela Batiz, profesora del grupo, y recibió diversos comentarios misóginos por el escenario elegido y el estilo, al que los usuarios calificaron de “desubicado” e “irrespetuoso”.

Batiz empleó su plataforma social para defenderse. “No somos estudiantes de la universidad. Espero no haber hecho sentir mal a nadie twerkeando en un espacio público. Espero que este revuelo nos sirva como sociedad para seguir rompiendo estructuras mentales”.

El clip fue un extracto del videoclip, que será publicado de manera íntegra el próximo sábado por la tarde.

Consultada por Infobae, la profesora añadió que habló con los padres de las involucradas, quienes se vieron afectados por las burlas en redes.

PUEDES VER Adolescente muere en celebración de su quinceañero tras cruzar ventana de vidrio por error

“Hay otros que se enojaron. Siempre nos han criticado en redes sociales. Sabíamos que íbamos a recibirlas, pero jamás a este nivel. Es mucho lo que generó”, sostuvo.

“En Facebook nos hicieron comentarios muy feos. Me angustié mucho y decidí no leer más. Todo lo que pasó después fue muy triste porque muchas alumnas vieron los comentarios y estuvieron mal. Sus papás no las dejan ir más por las cosas que les han dicho y todo lo que se generó. Yo le saco lo positivo: que se empiecen a romper esas estructuras mentales. Esta noche vamos a subir todas un video twerkeando en defensa a lo que pasó", aseveró la joven de 21 años.