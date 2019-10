Mujer vivía con 300 ratas como mascotas en su camioneta [VIDEO Y FOTO]

Una mujer vivía con 300 ratas en su camioneta en San Diego, Estados Unidos, hasta que la Policía de California intervino y le pidió que las diera en adopción.

Identificada como Carla, esta mujer se había quedado sin vivienda y decidió pernoctar en su vehículo junto a sus dos ratas. Pero no imaginó que se multiplicarían a tal nivel.

Al final llegó a tener 300 de estos animales —en su mayoría bebés— en su camioneta, estacionada en una calle cerca de una comunidad de San Diego, informó ABC News 10.

Las ratas pueden desarrollar camadas cada cuatro semanas y procrear una docena de crías en cada una.

"Vivían fuera de la camioneta, yendo y viniendo", declaró el jueves la capitana Danee Cook, del departamento de policía de la Sociedad Humanitaria de San Diego.

Cook enfatizó que la mujer trató muy bien a los animales, a pesar de que no pasaba por un buen momento económico “Este no fue un caso de crueldad animal (...). Ella estaba alimentando a todas las ratas, pero no cumplía con los estándares de acaparamiento”.

"Las ratas vivían en todos lados" de la camioneta, subrayó Cook. Foto: San Diego Union-Tribune

Al final Carla aceptó entregar a las ratas para que fuesen adoptadas, entre otras razones, porque sus mascotas habían roto la tapicería y todos los cables de la camioneta.

Ahora tiene un nuevo automóvil regalado por un vecino, cuenta con un mínimo de cinco mil dólares, acumulado en donaciones de Gofundme, y la ayudan a contactar con agencias abocadas a personas sin hogar.

En el caso de las 300 ratas, la mayoría (140) están listas para la adopción.