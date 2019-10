Mujer encuentra a su hija que creyó muerta al nacer y descubre que ahora ‘es hombre’

Una mujer encontró a su hija que creía muerta 29 años después. El caso ocurrió en Los Banos, en California, Estados Unidos.

Se trata de Tina Bejarano, quien tenía 17 años cuando dio a luz a su hija. Sin embargo, a los minutos del parto, su madre le dijo que la bebé falleció, informa RT.

“Todos estos años hemos estado celebrando su cumpleaños y muerte. Fue muy difícil superarlo, y mi esposa entró en depresión por culpa de su madre”, contó Eric Gardere, esposo de Tina.

La pareja tenía ya un hijo y la madre de Tina le advirtió que solo podía tener uno. Por ello, cuando se enteró de que estaba embarazada de nuevo, le exigía constantemente que solo se quedara con el primero.

La mujer no la escuchó, pero su madre logró engañarla cuando nació la niña.

Tina tuvo cinco hijos más después de aquel embarazo. Hoy tiene ya 46 años y en 2018, una de sus hijas le sugirió hacerse una prueba de ADN y cargarla en la web, a fin de descubrir si tenía parientes en algún lugar.

Ella jamás pensó que sería posible, lo hizo solo por ‘probar’, pero terminó descubriendo que su bebé ‘muerta’ estaba en realidad con vida.

“Creo que necesitamos hablar, la prueba de ADN dice que estamos relacionados y que además eres mi madre”, le escribió alguien.

Cuando se reencontraron,Tina entendió que se trataba de Kristy, su bebé, pero ahora estaba en un proceso de transición para convertirse en hombre.

“No me importa. No me importa si está en transición. No me importa si no ha hecho la transición. No me importa, ese es mi hijo”, afirma la mujer.

Ella piensa verse en persona con Kristy en noviembre de este año.