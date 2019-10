Captan momento en que policía salvó a un hombre de ser arrollado por un tren [VIDEO Y FOTO]

Rubén Correa, un policía de Utah, en Estados Unidos, salvó a un conductor inconsciente de ser arrollado por un tren luego de sacarlo de su camioneta. Un hecho que se fraguó en cuestión de segundos y fue captado en vídeo.

Gracias a la cámara de seguridad de la patrulla del oficial quedó constancia de los 35 segundos que le tomó bajarse y acudir al rescate. Con una linterna se dirigió adonde estaba el vehículo, en plena vía del tren.

“¡Vamos! ¡Vámonos de aquí!", le gritó al conductor, pero no hubo respuesta. Correa debió tomarse mucho más tiempo del normal para retirarlo, pero logró hacerlo justo antes de que el tren arrollara el vehículo.

Todavía no se sabe la razón oficial por la cual el sujeto, que es menor de 30 años, perdió la razón en plena vía del tren. Pero algunos reportes citados por FOX 13 aseguran que se debió a una desconocida condición médica.

Utah Highway Patrol publicó el video en su cuenta de Twitter y calificó de “increíble y heroico” la labor de Correa, pero él se limitó a decir que solo cumplió con su trabajo.

“Escuché la bocina de un tren, miré a mi izquierda y pude observar que el tren venía bastante rápido, a unas 80 millas por hora (130 kilómetros por hora). En ese momento estaba un poco preocupado por eso... no estaba pensando, solo estaba haciendo mi trabajo y la principal preocupación era sacarlo”, apuntó.

Así quedó la parte delantera de la camioneta. Foto: Utah Highway Patrol

Luego de que el tren colisionó con la camioneta se detuvo a pocos metros.

“Estaba en peligro y tenía que sacarlo del vehículo lo más rápido posible. Me preocupé después de ver que el tren chocó contra el vehículo y el vehículo voló a unos 30 pies (casi 10 metros) delante de nosotros, y fue entonces cuando me di cuenta. ‘Oh wow. Eso estuvo mucho más cerca de lo que me hubiera gustado’”, dijo.

El hombre, quien dijo no recordar mucho del caso, le agradeció a Rubén Correa haberle salvado su vida y ya está de vuelta con su familia.