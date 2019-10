EN VIVO | Caminata espacial de Christina Koch y Jessica Meir vía NASA TV y Youtube | EN DIRECTO

Caminata espacial EN VIVO | Hoy La NASA envío de excursión a dos astronautas mujeres, Christina Koch y Jessica Meir las cuales se encuentran viviendo en la Estación Espacial Internacional para reemplazar un cargador de batería descompuesto, algo histórico que no sucedía desde hace 54 años.

De acuerdo a información difundida por El Mundo, Koch, de 40 años, estaría viajando al espacio por cuarta vez, mientras que para Meir (42) es su primer viaje.

LIVE NOW: Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk in human history! 👩🏻‍🚀



Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh