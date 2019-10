El drama de A$AP Rocky, el rapero con adicción sexual: “Llevo mi corazón en el pene”

Rakim Mayers, conocido en el mundo del rap como A$AP Rocky, reveló que padece adicción sexual, catalogada como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así lo reveló en la serie 'Historias no contadas del hip-hop’, transmitida por We TV, donde fue entrevistado.

“Siempre fui un adicto al sexo, desde la secundaria. Aún no tenía esperma en mis testículos, pero literalmente estaba excitado”, indicó A$AP Rocky.

El artista de 31 años detalló que, en su adolescencia, se reunía con varios amigos y amigas para mantener relaciones sexuales en grupo.

También admitió que, una vez que alcanzó la fama, compró una cama valorizada en $ 100 mil, “porque tengo muchas orgías en mi casa con algunas compañeras muy cercanas”.

“Estas son cosas de las que la gente se mantiene alejada y no les gusta admitir. No me puedo avergonzar de eso. Llevo mi corazón en el pene. No hago nada de lo que no me sienta orgulloso de hablar”, señaló A$AP Rocky.

Antes le había dicho a la revista Esquire que tenía una rara obsesión por las orgías. “He fotografiado y documentado muchas de ellos. Las mujeres con las que estoy [tienen] ese espíritu libre, como yo”, comentó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener una relación monógama, A$AP Rocky dudó por un momento y respondió que sería “después de una pausa”.

Aunque no está claro si la adicción de A$AP Rocky ha sido confirmada por un profesional, esta condición genera expensas emocionales o físicas.

Esta enfermedad todavía no se comprende bien y, cuando se observa en niños, los expertos suponen que podría provenir de un evento traumático, o incluso estrés.

Escándalos policiales en la vida de A$AP Rocky

El nombre de Rakim Mayers llegó a los titulares internacionales a principios de este año, tras ser acusado de asalto en Estocolmo.

Él y sus guardaespaldas se liaros a los puños y fueron arrestados.

A$AP Rocky, que declaró haber respondido en “defensa propia”, fue condenado el 14 de agosto por asalto y debió someterse a una “sentencia condicional”, es decir, no fue a prisión a menos que vuelvan a cometer un delito similar en Suecia.