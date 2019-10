Selección peruana: Tareas pendientes

Los amistosos siempre dejan conclusiones importantes porque son simulacros, pruebas de lo que puede suceder cuando se juegue por puntos. Para la selección peruana, algunos sirven para prender las alarmas, otros para señalar el camino correcto. Los partidos contra Uruguay han demostrado que a pesar de llegar a la final de la Copa América y del grupo consolidado, todavía hay cosas por pulir para tentar la clasificación al próximo Mundial, a solo 5 meses de empezar las eliminatorias.

Ricardo Gareca señaló “Tuvimos algunas ocasiones, quizás debimos tener mayores variantes, más aún con un hombre más. Es mérito del equipo rival, es un equipo intenso y nosotros tenemos que mejorar algunas cosas”.

PUEDES VER Periodista de Fox Sports confesó que sus hijos optan por ver un partido de Perú en vez de dibujos

1. Falta de contundencia

Perú no supo aprovechar el tener un jugador más durante casi 70 minutos, creó pocas ocasiones de gol y no logró estirar la diferencia en el Nacional. Los ‘Charrúas’ igualaron faltando 10 minutos y el equipo de Gareca cayó en desesperación. En eliminatorias perder puntos de local sería un pecado capital. No se puede repetir.

2. Mejorar el nivel colectivo

Salvo algunos pasajes en el primer tiempo, Perú no jugó bien ante Uruguay. Tampoco lo hizo en Montevideo, superado por la presión del rival y el ritmo impuesto. También se notó que algunos jugadores no pasan su mejor momento futbolístico (Carrillo, Cueva, Zambrano) y eso termina influyendo en el rendimiento colectivo.

PUEDES VER VAR sería incluido en las próximas Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022

3. Ampliar la lista de jugadores

Uruguay jugó sin Suárez y Cavani pero encontró variantes en jugadores jóvenes como Brian Rodríguez o Darwin Núñez. La selección peruana aparece con un grupo sólido, consolidado pero al que le falta encontrar cambios en algunas posiciones específicas. Por ahora, ese aparece como un reto para arrancar las eliminatorias.