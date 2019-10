Vivió en la calle 25 años y apareció en una portada: sus amigos lo vieron y le cambiaron la vida [FOTOS]

La vida de Coy Featherston, en Estados Unidos, estuvo durante 25 años llena de miseria. Tras quedarse sin hogar en 1995, el hombre natural del estado de Texas vivió en las calles como un “sin techo” hasta que su participación en un reportaje le cambió la vida.

Uno de sus amigos pudo reconocerlo. Featherston era aquel compañero del que no se sabía nada desde hace más de 20 años.

Entre varios de los integrantes de su promoción de colegio hicieron una campaña que logró recaudar unos 10 000 dólares.

“¿Es este Coy Featherston?”, fue el correo que recibió Leea Mechling, directora ejecutiva del Museo de Cultura Popular del Sur de Austin, la mañana del último 11 de setiembre.

Era uno de sus compañeros que le remitía la portada del diario Austin American-Statesman. En esta se podía ver al hombre en situación de calle empujando un carrito de compras por una vereda en el centro de la ciudad en medio de un día de lluvias.

La publicación en el periódico trataba de la prohibición de acampar en lugares públicos en el estado de Texas.

Coy Featherston salió en un reportaje de Austin American-Statesman y sus amigos lo reconocieron. Foto: archivo

De esa forma comenzó una sorprendente historia de amistad y generosidad en la vida de Coy Featherston, quien había perdido su vivienda en 1995 sin que nadie de su entorno familiar se enterara, según recogió el portal del diario Crónica.

Sus compañeros, que se habían convertido en importantes profesionales de Estados Unidos, decidieron hacer una campaña para ayudarlo. Lo buscaron por más de 4 días hasta dar con él. Se encontraba frente a una parroquia en el estado de Texas.

La recolección de ayuda fue tan exitosa que se llegó a recaudar unos 10 000 dólares.

“Hasta hace unas semanas vivía en la calle en Austin. No tenía comida, ni refugio, ni amigos, ni esperanza, ni amor. Todo comenzó con un artículo del Austin American Statesman. ¡La mayoría de nosotros no habíamos visto ni escuchado de Coy en más de 20 años!”, indicó Patrick Judd, otro de sus ex compañeros, quien creó una página para recaudar fondos.

La vida de Coy Featherston cambió drásticamente y ahora se viene recuperando con el apoyo de sus amigos. Incluso está en busca de un puesto de trabajo, dice el medio.