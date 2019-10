Bayly se burla de Hugo Chávez: “Es rarísimo que un soldado termine pareciéndose al señor Barriga”

A través de su cuenta de Facebook, el escritor y periodista peruano Jaime Bayly compartió una entrevista que la revista colombiana Diners le realizó hace una década.

En la plática, Bayly repasó episodios emotivos de su vida, sus gustos por la lectura, su visión sobre el Perú de entonces y, sobre todo, una acidez hacia Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, que para entonces ya llevaba cuatro años de fallecido.

“Es una cosa rarísima que un soldado venezolano haya terminado siendo el comediante más divertido de Latinoamérica", indicó.

"Hugo Chávez [es sucesor del Chavo del Ocho y] ha venido a alborotar la vecindad, [pero terminó] pareciéndose al señor Barriga”.

El conductor de 'El Observador’ añadió que, debido a las constantes burlas hacia el líder del chavismo, había corrido riesgo de muerte.

“Chávez personalmente no [me ha alertado], pero sí sus matones, sicarios y apandillados, que me amenazan de muerte muy a menudo, más a menudo que mi ex suegra. Yo les digo: ojalá tengan la decencia de cumplir su promesa, caballeros”, aseveró.

Jaime Bayly, que había viajado a Colombia aquel 2009, afirmó que si se topaba con los “sicarios de Chávez”, les arrojaría un salivazo. “Mi saliva es venenosa, produce muerte súbita”, ironizó.

En la misma entrevista, Bayly elogió a la gestión presidencial del Álvaro Uribe, de la cual dijo que era la mejor de Latinoamérica. Y hasta confirmó que dejó La Mega porque se quejó en pantalla de un aire acondicionado demasiado frío.

Puede leer la entrevista completa a continuación.

Bayly contra el cierre del Congreso en Perú

Polémico y desenfadado. Jaime Bayly volvió a opinar sobre la coyuntura política del Perú a dos semanas de la disolución del Congreso.

El escritor y periodista peruano dio una entrevista al periódico ‘Las Últimas Noticias’, de Chile, donde mantuvo su postura de que la medida de Martín Vizcarra fue un “error político”. Esta vez, sin embargo, tuvo duros calificativos contra el mandatario peruano.

“Vizcarra es un político mediocre, chato, gris. No tiene brillo intelectual, no tiene vuelo retórico, no tiene grandeza de estadista, no tiene carisma. La presidencia le ha quedado grande. No ha dado la talla”, señaló Bayly