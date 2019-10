EE.UU.: Mariposa tiene una segunda oportunidad luego que mujer le trasplantara un ala [VIDEO]

Estados Unidos. La ciudadana norteamericana Katie VanBlaricum se convirtió de un día para el otro en una inusual rescatista de la vida animal, luego que en una inédita intervención ‘quirúrgica’ operara a una mariposa Monarca que había perdido una sección en una de sus alas.

“Estaba ayudando al zoológico de Kansas a etiquetar a las mariposas cuando una señora se me acercó y dijo que había encontrado una mariposa Monarca con un ala rota”, explicó la entusiasta mujer.

El encuentro entre médico y paciente solo podría ser comparado con el anuncio de María, pues VanBlaricum, quién podría imaginarlo, trabajaba con mariposas muertas para su negocio Insect Art en el que fabrica joyas y marcos decorativos con el cuerpo de insectos muertos.

Sin embargo, esta no era su primera experiencia en este tipo de intervenciones. Cuando en el 2013 visitó un centro de conservación animal advirtió la presencia de una mariposa con un ala que no coincidía con la otra, tras lo cual se animó a realizar su primer trasplante. “Yo ya había reparado un ala en el pasado, así que la mujer me pidió que ayudara a esta. Y me la llevé a casa para tratar de darle la oportunidad de vivir”, mencionó.

Pero todavía había un gran problema, ¿Con qué material debía iniciar la operación en este caso? Como era un asunto de mariposas, solo dejó volar un poco su imaginación y revoloteando su mente llegó a la solución: cinta adhesiva, pegamento y alfileres.

A continuación y con mucho cuidado pudo sujetar a su paciente sobre una base de tecnopor para implantarle un trozo de ala proveniente de una mariposa disecada que guardaba en su hogar. “Tengo muchas mariposas muertas en mi casa, así que tuve varias opciones para elegir. Logré encontrar uno que tenía el mismo tamaño y forma y podía funcionar. Corté el ala rota y pegué otra que provenía de una mariposa Graphium. Luego sostuve por unos segundos”, refirió.

Terminada la intervención , Katie decidió poner en ‘cuidados intensivos’ a su paciente pues el fuerte temporal que azotaba su jardín por esos días habría impedido que el lepidóptero reanudara su vuelo con efectividad. Así que la alimentó amorosamente durante cuatro días hasta que llegó el momento de darle de alta, todo bajo un sol despampanante como su futuro.

“Salimos de casa. Ella y yo. La coloqué sobre una planta y ella simplemente aleteó y comenzó a volar plácidamente rumbo a un árbol. Usó el viento para tomar fuerza y se alejó. Tenía una segunda vida por delante”, remarcó.