Hombre con Parkinson se gradúa a los 63 años y recibe diploma de la mano de su madre de 84

Elias Moreira de Araújo se convirtió en un ejemplo de superación porque, pese a tener 63 años, sufrir de Parkinson y diabetes, logró culminar la carrera de Filosofía en la Universidad Federal de Acre, en Brasil.

El momento más conmovedor de la ceremonia de graduación fue cuando su madre, Maria do Carmo, de 84 años, le entregó su diploma de egresado.

Según recogió el portal de noticias de la cadena Globo, los síntomas del Parkinson comenzaron a aquejar a Elias Moreira de Araújo mientras estudiaba su licenciatura en Filosofía.

Desde ese doloroso momento, el hombre de 63 años tuvo que dejar de conducir su automóvil y su motocicleta; sin embargo, eso no lo desmotivó y comenzó a ir a clases en autobús.

“Fue un muy buen momento, porque incluso con toda esta dificultad que tengo, no me di por vencido. Siempre digo a las personas más jóvenes: ‘Mira mi situación y, sin embargo, estoy estudiando’. Y hay algo más, voy tras otro reto. Todavía espero ser maestro ”, dijo al medio de Brasil.

Elias Moreira de Araújo trabajó como contador durante más de 40 años, recoge G1. Además, se graduó en Filosofía, pero no fue hasta 2013 en que comenzó a estudiar su licenciatura.

En 2017 completó la hazaña en la Universidad Federal de Acre, pero debido a problemas de salud no pudo obtener el grado en ese año.

Pese a sus limitaciones de salud que trata de sobrellevar, no pierde el deseo de querer ser maestro. “No me rindo, soy consciente de todo lo que hago, gracias a Dios. Ya extraño a Ufac y estoy buscando hacer otro curso o máster. Incluso con todas estas dificultades, estoy satisfecho. No soy materialista, soy espiritualista ”, concluyó.