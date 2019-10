Agujero negro: ¿cómo nacen y qué hay dentro de estos objetos que acechan en el universo?

Un agujero negro es aquella región del espacio que se forma a partir de la muerte de algunas estrellas. Estos objetos son extremadamente densos y poseen una atracción gravitacional tan fuerte que ningún tipo de materia, ni siquiera la luz, puede escapar una vez atrapado.

Las estrellas medianas y pequeñas agotan energía para brillar y terminan su vida como enanas blancas o estrellas de neutrones, que también son objetos muy densos, es decir, concentran gran cantidad de masa en un cuerpo pequeño; pero nada comparado a los agujeros negros, el oscuro destino de los astros más grandes.

PUEDES VER Un agujero negro es grabado en alta definición por primera vez y revelan sus ‘secretos’

Cuando una estrella masiva, de 20 a 50 veces más pesada que nuestro sol, llega a su etapa final, su núcleo colapsa por la gravedad y se produce una explosión de supernova. Este fenómeno arroja la mayor parte de la estrella al vacío pero deja gran cantidad de restos conocidos como remanente, lo que anticipa el nacimiento del agujero negro.

Poco a poco el remanente sufre la acción de la gravedad y se va replegando sobre sí mismo, encogiéndose hasta un volumen infinitamente pequeño. Pero, ¿por qué sucede esto?

Cuando esta estrella eran joven, obtenía su energía de la fusión nuclear de gases como helio e hidrógeno, lo que ejercía presión hacia afuera y se equilibraba con la fuerza de gravedad (hacia adentro) de su propia masa. Sin embargo, ante la ausencia de esta fuerza exterior, el remanente de supernova no puede resistirse ante la gravedad y termina colapsando, ya no como una explosión, sino en un espacio extremadamente denso que no deja escapar ni la luz que quedaba de la estrella. Se acaba de formar un agujero negro.

Explosión de supernova.

El grado de concentración de masa en un agujero negro se podría comparar a una pelota de béisbol que lleva el peso de la Tierra. Claro, si tenemos en cuenta la masa de una estrella masiva, el agujero negro resultante sería del tamaño de un continente o un planeta entero.

PUEDES VER El agujero negro del centro de la Vía Láctea explotó tan fuerte que penetró fuera de la galaxia

¿Por qué la gravedad es tan fuerte en un agujero negro?

Imagina que pones una canica de metal en una tela suspendida en el aire. La forma en que se hunde el tejido es lo mismo que su sucede con el espacio debido a los cuerpos más pesados. Por eso es que nuestro planeta orbita alrededor del Sol: no podemos escapar de esa deformación.

Ahora reemplaza esa canica por una con el peso de una bola de boliche. Esta se hundiría tanto en la tela que cualquier cosa que cayera no tendría forma de salir. Así actúa la gravedad en un agujero negro.

Si lográramos orbitar alrededor de esta región lo suficientemente lejos como para no ser atrapados, veríamos cómo nuestros relojes se ralentizan: la gravedad hace que el tiempo avance más lento. ¿Por qué?

En siguiente imagen de cómo actúa la gravedad de un agujero negro, se puede apreciar que las lineas en los bordes se estiran. Por tanto, el tiempo que nos tomaría recorrer desde la esquina de una cuadrícula a otra, será mucho mayor mientras más cerca estamos de un agujero negro.

Deformación causada por un agujero negro en el tejido del espacio-tiempo.

Pero si nos acercáramos mucho, entraríamos en el punto de sin retorno, conocido como horizonte de eventos. Lo más probable es que cualquier ser vivo muera por la gravedad y el caos al interior de un agujero negro, por lo que nunca sabríamos qué hay allí dentro.

Entonces, ¿qué hay dentro?

A pesar de lo complicado que será descubrir el misterio del interior de un agujero negro. Los astrónomos estiman que es un lugar muy caótico, con partículas chocando a la velocidad de la luz constantemente y creando explosiones que acabarían con cualquier cosa que entre.

Si un viajero lograra superar esa peligrosa región, llegaría a una región que envuelve a su centro, llamada horizonte interno. A partir de este punto empieza la especulación, ya que no hay forma de saber lo que sucede más allá.

Los teóricos llaman singularidad al ‘tesoro’ contenido en esa región, que es donde se curva el espacio-tiempo al extremo, donde las leyes de la física no tienen cabida. Asimismo, se presume que esta singularidad existía antes del Big Bang. De una ‘anomalía’ como esta provendría todo el universo, ya que todo estaba contenido en un espacio infinitamente pequeño antes de explotar y dar forma a las galaxias, estrellas, planetas y demás.

La ciencia espera develar algún día este misterio.

Representación de la singularidad dentro de un agujero negro.