El drama de la mujer que solo puede tener sexo una vez al año debido a lesión

Natalie Bricker debe ser una de las pocas mujeres en Estados Unidos que a pesar de estar casada con el hombre que ama, suele irse a la cama sin la satisfacción que demanda la vida marital, debido a que cada vez que se excita su vida ‘’corre peligro’’.

Tal como confiesa la fémina de 35 años al diario The Sun, siempre que quiere intimar con su esposo Robert, un intenso dolor en la pared vaginal y el recto la dejan en cama durante varios días, y por lo tanto, no puede consumar su amor.

“Cada vez que me excito mi cuerpo entra en modo de lucha o huida. El dolor empeora cada vez más’’, comenta al diario en cuestión.

Natalie solo puede tener relaciones una vez al año con su esposo, por lo que a veces su relación tambaleó. Foto: Difusión

Natalie detalla que sus músculos se contraen y padece agudos calambres, por lo que decidió tener relaciones sexuales solo una vez al año con su esposo, aunque a pesar de llegar al orgasmo, los dolores persisten.

‘’Es difícil porque te sientes excitado y quieres hacer algo al respecto, pero cuando lo haces el dolor es muy intenso. Si tratara de masturbarme, sentiría agudos dolores punzantes alrededor de mi clítoris, y si tratara de caminar sentiría mucho dolor’’, enfatiza la afectada.

¿Diagnóstico médico para los dolores antes del sexo?

Natalie cuenta que sufrió severos golpes hace diecisiete años en un accidente automovilístico. La mujer se habría lesionado el nervio pudendo, encargado de trasmitir los mensajes desde los genitales externos.

A medida que pasaban los años, el sexo con Robert – quien era su novio en aquel entonces – se tornó doloroso y poco placentero.

Alarmada, la joven acudió a un médico que la diagnosticó con neuralgia pudendo, un agudo caso que afecta la pelvis, el recto y el aparato genital de una persona.

Natalie empezó a sentir dolores después de intimar con su pareja tras un accidente automovilísticos que padeció hace varios años. Foto: Difusión

En los últimos años, Natalie se sometió a un tratamiento de inyecciones que le permite reducir el tiempo de dolor, ya que anteriormente podía pasar hasta cuatro días en grave estado.

"Siempre quise tener hijos con mi esposo y he pasado por la fecundación in vitro, pero mi condición lo ha hecho más difícil’’, comenta a The Sun.

"Robert es un hombre tan bueno, se casó conmigo sabiendo los problemas que tengo y las barreras que crea para el sexo y lo amo por eso. Vamos a terapia de pareja y es la única razón por la que todavía estamos juntos’’, sentencia la mujer, quien confesó que antes de tener relaciones sexuales con su esposo, toma algunas copas de vino para ‘’disminuir el dolor’’.