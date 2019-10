Condenan a prisión a madre que hizo operar innecesariamente a su hijo hasta en 13 ocasiones

Un juez de Estados Unidos condenó a seis años de cárcel a Kaylene Bowen-Wright por fingir que su hijo sufría de distintas enfermedades y someterlo a operaciones innecesarias. Las intervenciones quirúrgicas afectaron gravemente la salud del menor.

La mujer llevó al niño más de 320 veces al doctor y lo sometió a 13 cirugías durante sus primeros ocho años de vida, según un informe del Servicio de Protección Infantil de Dallas, al que tuvo acceso el medio estadounidense NBC.

El mismo informe detalló que, como consecuencia de las operaciones, el pequeño fue expuesto a radiación, sufrió sepsis y presentó coágulos de sangre en repetidas ocasiones; provocando severos daños a su salud.

Desde que el niño tenía dos años su madre se encargó de atribuirle distintas enfermedades, desde un cáncer terminal hasta alergia a la leche. Esto ocasionó que el menor pasara gran parte de su infancia en silla de ruedas y recibiera tratamiento médicos innecesarios.

En 2017 unos doctores determinaron que el menor no tenía los síntomas que indicaba su madre, por lo que decidieron denunciar el caso a las autoridades. La policía arrestó a Bowen-Wright y dejó al menor en custodia de Ryan Crawford, su padre, con quien se encuentra desde entonces.

Precisamente, fue Crawford quien en su momento intentó ante un tribunal refutar las mentiras de Kalene, pero no pudo convencer a los jueces de familia. “Había demasiada manipulación, demasiadas mentiras. No sabía qué hacer. Nunca me creyeron”, sostuvo.

Según señala el medio NBC, el padre señaló que el menor “ahora es un niño feliz y próspero de diez años que ama el fútbol, pero no siempre fue así”.

Asimismo, trascendió que la mujer sufriría de una enfermedad llamada “síndrome de Munchausen”, que consiste en la simulación de enfermedades en personas dependientes, generalmente niños, para atraer atención a sí mismos.