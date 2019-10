Bayly: “Los militares peruanos no sirven para nada, yo disolvería las Fuerzas Armadas”

Polémico y desenfadado. Jaime Bayly volvió a opinar sobre la coyuntura política del Perú a dos semanas de la disolución del Congreso.

El escritor y periodista peruano dio una entrevista al periódico ‘Las Últimas Noticias’, de Chile, donde mantuvo su postura de que la medida de Martín Vizcarra fue un “error político”. Esta vez, sin embargo, tuvo duros calificativos contra el mandatario peruano.

“Vizcarra es un político mediocre, chato, gris. No tiene brillo intelectual, no tiene vuelo retórico, no tiene grandeza de estadista, no tiene carisma. La presidencia le ha quedado grande. No ha dado la talla”, señaló Bayly y continúo:

“[ÉL] llegó al Gobierno a la sombra de un ladrón elegante como el expresidente Kuczynski, que se vendió a Odebrecht por más de cuatro millones de dólares y, una vez caído, Kuczynski nombró a un ladrón menos elegante, Villanueva, que se vendió a Odebrecht por 300 mil dólares”.

Entrevista a Jaime Bayly en medio de Chile. Foto: LUN.

Consultado sobre el rol de las Fuerzas Armadas, que respaldaron a Martín Vizcarra junto a la Policía tras el cierre del Congreso, Bayly tuvo una opinión áspera.

"Los militares peruanos no sirven para nada”. Y fue más lejos: “Yo disolvería las Fuerzas Armadas como lo hizo Costa Rica en 1948 y Panamá en 1989. Cuestan una fortuna y supuestamente nos protegen de unas guerras que no habrán de ocurrir”.

El autor de ‘La noche es virgen’ calificó a los uniformados como “fantasmones” que “han corrido a apoyar al presidente Vizcarra”. “Cuando los militares son un árbitro que dirime un conflicto entre dos poderes del Estado, algo está mal, muy mal”, apuntó.

Sobre la familia Fujimori, Jaime Bayly sostuvo que el Perú “los percibe como corruptos, [y] por eso Vizcarra ha sucumbido al populismo totalitario y los ha guillotinado”.

“Si rompió el orden institucional, tarde o temprano acabará preso. Esos errores se pagan muy caro [...] Vizcarra es torpe, [los de la izquierda chavista] pueden colonizarlo mentalmente y convertirlo en un caballo de Troya”, finalizó.

Bayly y una semana controversial por sus opiniones

Bayly ha acaparado la atención de la prensa tras sus opiniones en torno a la crisis en Ecuador y los abusos que dijo haber vivido a manos de los laicos del Opus Dei.

Jaime Bayly brindó su respaldo al presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Foto: Composición

Para él, la eliminación del subsidio de la gasolina en Ecuador no perjudica a los indígenas. "Ellos no manejan ni se movilizan en transporte público”, señaló.

’Yo estoy con Lenin Moreno, creo que tomó una decisión necesaria y razonable", añadió en otro momento.

En su gira por Chile, Bayly confesó que, durante una excursión con los laicos del Opus Dei, fue abusado sexualmente, pero no denunció “para no herir más” a su madre, Doris Mary Letts.

El ‘espaldarazo’ de Jaime Bayly al presidente Lenín Moreno

Jaime Bayly utilizó su programa para pronunciarse sobre la crisis en Ecuador. Desde el set de MegaTV en Miami, el periodista peruano polemizó sobre las declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que afirmó que estos días ‘’una brisita bolivariana’’ recorre algunos países latinoamericanos.

Además, Bayly calificó como una ‘’gigantesca convulsión social’’ lo que se vive en Ecuador, tras el incremento de las protestas por la eliminación de los subsidios a los combustibles.