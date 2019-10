“Es muy atractivo y sexy”: mujer asegura que es la enamorada de un avión desde hace años [FOTOS]

Una curiosa historia de amor remece Alemania. Michele Kobke es una mujer de 30 años que asegura estar enamorada de un avión Boeing 737-800, con quien lleva una relación de cinco años.

La fémina cuenta que a pesar de lo que diga el resto, su vínculo es ‘’muy físico’’ aunque no siempre pueden pasar el tiempo juntos debido a la naturaleza del objeto, a quien suele llamar ‘’cariño’’, según contó al diario británico The Mirror.

PUEDES VER El drama de la mujer que solo puede tener sexo una vez al año debido a lesión

“Solo puedo acercarme a él cuando vuelo con él o cuando puedo llegar a él en el hangar, lo que solo ha sucedido una vez en mi vida’’, confiesa la joven.

Michele descubrió su amor por los aviones cuando tomó su primer vuelo en noviembre del 2013. En marzo del año siguiente, conoció al Boeing y su vida cambiaría.

“Me emocioné tanto al abordar el avión que me di cuenta de que estaba enamorada del 737-800. Cuando toco sus alas, inmediatamente me sudan las palmas y me excito”, cuenta al espacio mencionado.

La mujer le mostró a la cadena BTV las fotografías que tiene del avión y también el modelo a pequeña escala con el que se acuesta cuando ‘’está lejos de él’’.

“El 737-800 es muy atractivo y sexy para mí. Es el más bellamente construido, y es un avión muy atractivo y elegante ", resalta.

El afecto que ha desarrollado Michele se conoce habitualmente como ‘objetofilia’, que es un paso más allá del fetiche y se asocia a la percepción sentimental de los materiales.

“Me duelen las mejillas por sonreír, soy la mujer más feliz del mundo, cuando estoy con él tengo todo lo que necesito”, sentencia la chica alemana.