Bayly: “Moreno no ha querido arruinar la vida de estos locos que la prensa llama indígenas”

En la última edición de su programa ‘El Observador’, transmitido este viernes desde Miami, el periodista Jaime Bayly opinó sobre la crisis en Ecuador que devino luego de que el presidente Lenín Moreno, que afronta problemas financieros, eliminara los millonarios subsidios a los combustibles.

El autor de ‘No se lo digas a nadie’ hizo incidencia en las protestas que, desde hace más de diez días, han causado caos en Quito y otros focos del país. En especial, mencionó la agresión que recibió el periodista Freddy Paredes.

PUEDES VER Lenín Moreno declara toque de queda y militarización en la capital ecuatoriana

“Este grupo de exaltados que la prensa internacional llama indígenas que han sido humillados por Lenín Moreno han linchado a un periodista, lo dejaron inconsciente, desmayado [...] Es el triunfo de los matones y vándalos que sospechosamente tienen armas de fuego para ser indígenas que viene de los bosques", comentó Jaime Bayly.

Tras la medida del mandatario ecuatoriano, los precios del galón americano de diésel subieron de 1,03 dólares a 2,30 dólares y de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares.

Las protestas en Ecuador se originaron hace más de diez días. Foto: AFP.

Organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar contra esa medida y otras reformas laborales y tributarias que el Ejecutivo promueve en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le permite acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares.

“Pero si son indígenas que viven en los bosques no tienen por qué indignarse por aumento del precio de la gasolina... yo no sé cómo les afecta. Si son indígenas de verdad, no creo que manejen un Audi o se movilicen en transporte público”, apuntó el conductor de ‘El Observador’.

Bayly agregó que “a veces” el precio de la gasolina debe subir.

“Pero quién ha dicho que la vida es justa. Y entonces todos sufrimos un poco cuando pasan esas cosas. La vida nos despeina, nos rebaja, nos humilla, no por eso vamos a salir a las calles a disparar cohetes artesanales contra la policía".

“[Moreno] no lo ha hecho para dañar a estos lunáticos que están en las calles tratando de cargarse a policías, para dañarles la vida o el futuro, al contrario”, aseveró el peruano.

PUEDES VER Movimiento indígena de Ecuador acepta diálogo directo con el presidente Lenín Moreno

El gobierno de Lenín Moreno enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4.200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017).

El lunes, cuando indígenas empezaron a llegar a Quito para protestar contra los ajustes pactados por el gobierno con el FMI, los manifestantes intentaron asaltar las sedes del Parlamento y de la Contraloría. Al siguiente día, el Legislativo fue ocupado brevemente.

Las protestas en Ecuador se originaron hace más de diez días. Foto: AFP.

Más al norte de Quito, miles de mujeres, entre ellas indígenas, marcharon el sábado en la capital en el marco de las nuevas protestas y focos de violencia contra la eliminación de subsidios y la consecuente alza de precios en hasta 123% de los combustibles.

"Moreno debe afirmar su autoridad, no puede permitir que estos locos secuestren policías, los insulten, y la policía se bate en retirada a caballo. En un país civilizado, eso no puede ocurrir. El origen étnico de una persona no le da derechos superiores”, finalizó.

Manifestantes atacan televisora y periódico en Quito

Manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio en medio de los disturbios que estallaron este sábado en la capital de Ecuador y llevaron al gobierno a declarar el toque de queda en la capital.

Teleamazonas interrumpió su programación para informar sobre la agresión. “Vándalos queman instalaciones”, dijo el canal que sigue en el aire, mientras El Comercio denunció en Twitter que su sede fue atacada “por un grupo de desconocidos”.

Puede ver el video completo aquí: