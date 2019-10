Sueldo promedio del migrante venezolano alcanza los S/ 1.116

Son 531 mil 956 los migrantes venezolanos que llegaron a Perú en el 2018 y que se encontraban en edad de trabajar. ¿Cuántos de estos lograron conseguir trabajo? Según las cifras del reciente estudio del BBVA, el 86% de ellos está trabajando. Hablamos de un total de 455 mil 102 migrantes venezolanos. Y el salario promedio mensual que estos percibieron asciende a S/ 1.116; por debajo del ingreso promedio nacional, que asciende a S/1.560.

Lo que permite corroborar este informe es que un predominante número de ellos se encuentra trabajando en condiciones de informalidad. Empezando por el horario de trabajo.

Mientras que los trabajadores peruanos tienen un promedio de 41 horas semanales, el migrante venezolano alcanza las 60 horas a la semana. Además, el 89% de los que trabajan a modo dependiente no tiene un contrato laboral.

El 97% tampoco cuenta con un seguro de salud que sea otorgado por el empleador, tal como sí lo hacen las empresas formales; y el 76% de ellos trabaja en empresas pequeñas que suelen tener menor productividad y mayor informalidad.

Esto indistintamente de su relación laboral. La gráfica de la población venezolana ocupada demuestra que el 75% son empleados y obreros; mientras que un 21% son independientes. Asimismo, un 3% son trabajadores del hogar y el 1% realiza trabajo familiar no remunerado.

Oferta y convalidación

¿En qué rubros se desempeñan? En un 57% al rubro de servicios, tales como restaurantes y hoteles, transportes entre otros. Un 22% al rubro de comercio y un 15% a la manufactura.

No obstante, se trata de trabajos para los que no se prepararon o estudiaron. En su mayoría son ingenieros, administradores de empresas, profesores, abogados, contadores y enfermeras.

Y aquellos que tienen carreras técnicas son en su mayoría administradores o analistas de sistemas y computación. También los hay mecánicos, enfermeros, contadores, comunicadores y hasta periodistas.

No pueden desempeñarse en sus carreras por no contar con el Permiso Temporal de Permanencia. De cada 10, la mitad de migrantes aún se encuentra solicitando su permiso y un 97% no ha podido homologar su título universitario.

Migración y PBI potencial

El PBI potencial es el crecimiento que alcanza la economía de un país al utilizar eficientemente todos sus factores de producción: trabajo, capital de infraestructura y maquinaria, productividad y trabajo.

El BBVA concluye que esta meta tuvo un único impacto al alza entre el 2017 y el 2019 debido a que el ingreso de venezolanos mejoró dos variables del factor trabajo: aumentó la disponibilidad de mano de obra y mejoró el capital humano, ya que los migrantes venezolanos tienen en promedio más años de estudio que el peruano promedio.

Excedente de mano de obra

● El economista Óscar Dancourt, en un reciente informe, ofrece una dimensión de lo que fue el ingreso de venezolanos. En 3 años (2017 -2019) ingresaron unos 900 mil ciudadanos: el exacto número de empleos modernos que se crearon en 12 años durante el 2004 y 2016.