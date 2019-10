Alerta en EE. UU. por agresivo pez cabeza de serpiente: sobrevive en tierra y devora todo a su paso

El estado de Georgia (EE. UU.) ha sido invadido por el pez cabeza de serpiente del norte (Channa argus), especie marina capaz de respirar aire y sobrevivir en tierra. Las autoridades locales se han puesto en alerta y están decididos a acabar con estas criaturas que devoran todo a su paso.

Después de que un pescador encontrara un ejemplar de esta especie en un estanque en el condado de Gwinnett, lo que significó la primera aparición de Channa argus en el estado, el Departamento de Recursos Naturales de Georgia anunció las radicales recomendaciones para la población.

El pez cabeza de serpiente del norte se alimenta principalmente de otros peces, pero si se presenta la oportunidad, devora cangrejos, ranas, roedores, aves e incluso puede atacar a los humanos.

Esta especie tiene una notable capacidad de supervivencia y que puede respirar fuera del agua. Por ello, la autoridad local advierte a todos los pescadores que lo encuentren: si lo capturan, no debe ser liberado; luego, “mátelo inmediatamente y congélelo. Puede sobrevivir en tierra”.

Según un comunicado del Departamento de Recursos Naturales, los pescadores que encuentren estos peces deben tomarles fotografías, anotar dónde fue capturado y luego informarlo.

'Kill it immediately.' This invasive fish can breathe air and survive on land. And it's been found in Georgia. https://t.co/DuINJ87JOR pic.twitter.com/N4vqS0SPKS