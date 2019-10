“El niño es para mí o para nadie”: una mujer mata a su hijo de siete años [FOTOS]

Ana María Baños, de 38 años de edad, llevaba años separada de su pareja (Sergio, de 43) y desde septiembre afrontaba un litigio por la custodia de su hijo. El lunes una jueza se la concedió al padre. Y el jueves presuntamente lo estranguló en El Ejido, Almería, España.

Metió al joven sin vida a un automóvil y lo llevó adonde su madrastra, donde pretendía que la ayudara a sacar el cuerpo. La mujer notó que el niño no estaba bien y llamó a la Guardia Civil.

En un principio Baños se resistió y los efectivos tuvieron que romper una de las ventanillas para acceder al interior del vehículo, donde hallaron al menor muerto por asfixia. Ahora está detenida y es imputada por el delito de homicidio.

“El niño es para mí o para nadie”, repetía la presunta parricida, según relataron algunas de sus amigas. “Me pregunta: ‘¿puedes venir al juicio a declarar que soy una buena madre?’. Le dije que no”, narró una de ellas a ABC.

Sergio ya había advertido que algo así podía ocurrir porque la mujer no lo trataba bien, no lo alimentaba correctamente, no lo llevaba a la escuela y especialmente por sufrir problemas psicológicos. Este año estuvo 10 días ingresada en un hospital en la planta de psiquiatría.

“Y todos nos preguntamos si se pudo haber hecho algo más. Y si se pudo haber evitado”, lamentó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. Urgió a los encargados en estos casos de actuar con “rapidez y prontitud” cuando se “detecte el más mínimo riesgo” para un menor.

Ambos ya habían pasado por tribunales dado que Baños lo había denunciado por supuesta violencia de género. Aseveraba que la había envenenado y las autoridades determinaron que era falso.

“Nadie de su entorno le hacía caso, así que últimamente venía por aquí, lo había hecho varias veces en cosa de un mes y se quedaba en el coche, fumando. Ella no estaba bien, se notaba, pero jamás esperaba que llegara a este punto”, contó a El Periódico la madrastra.