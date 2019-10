Hombre asesina a su padre por haber violado a su hija de 3 años

Un hombre acabó por asesinar su padre luego de que este último abusara presuntamente de su nieta de 3 años. El hecho ocurrió en Salta, Argentina.

Según recoge el portal de Diario Uno, en el hogar vivían el anciano de 72 años, su hijo de 26, su nuera y su nieta. La situación habría sido aprovechada por el occiso para cometer la violación.

Los padres de la niña la encontraron llorando y, como no dejaba de tocarse sus partes íntimas, la revisaron. Descubrieron entonces que tenía lesiones.

Cuando le preguntaron a su hija quién le había hecho daño, ella señaló a su abuelo como responsable.

El hombre enfurecido se dirigió a encararlo y golpearlo, pero el padre, identificado como Ernesto Pastrana, cogió el machete para defenderse. El forcejeo duró algunos minutos hasta que el hijo logró quitarle la herramienta y le dio un fuerte golpe a la altura del cuello.

Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital San Vicente de Paul, por emergencia. Sin embargo, el anciano falleció en la ambulancia que los transportaba.

En tanto, el hijo se recuperó y fue detenido.

Mujer mató a un joven acusado de violar a su hija

Un caso similar ocurrió en Estados Unidos. Connie Serbu, de 43 años, asesinó a un joven de 18, acusado de violar de su hija, una niña de seis años.

Los informes indicaron que la mujer engañó al muchacho y lo atrajo hasta un área aislada en julio de 2016. Una vez ahí lo interrogó por la presunta violación, entonces el acusado intentó escapar.

Serbu junto a su hermano lo persiguieron con un arma. Hubo un forcejeo y la madre terminó por disparar seis veces al joven.

La mujer fue detenida por las autoridades y sentenciada, pero no mostró arrepentimiento.

“Todo es mi culpa. Así que no me importa, él violó a mi hija...me contó todo lo que sucedió”, confesó.