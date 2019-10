‘La Diabla’: sicaria mataba sin compasión a mujeres embarazadas y a su propia familia [VIDEO]

Un documental británico pone al descubierto el negocio detrás del narcotráfico y el sicariato, pero sobre todo, la frialdad con la que actúa ‘La Diabla’, una mujer que desde los 15 años se sumergió en el mundo del crimen.

La sicaria colombiana de 39 años admitió que le “encanta matar gente”, evidenciando los peligros que implican ser miembro de los cárteles del narcotráfico, además de lo poco que vale la vida para ellos.

En el último episodio de Doing Drugs For Fun, ‘La Diabla’ brindó declaraciones ante cuatro británicos consumidores ocasionales de cocaína, quienes viajan a Medellín, Colombia, para adentrarse en la fabricación y suministro de esta droga.

Sin muestras de remordimiento, la mujer indicó que a los 15 años ingresó a un cártel y que su historial de asesinatos incluyen embarazadas y sus familiares, entre ellos, uno de sus primos. A pesar de lo dicho, ‘La Diabla’ asegura que ha aprendido a “amar” su trabajo.

“Hace ocho días maté a un man porque no la hizo”, detalló la sicaria colombiana, quien también confesó que la víctima fue descuartizada y arrojada al río porque se negó a asesinar a otra persona.

“Lo picamos, lo echamos en una bolsa y lo tiramos por el río y chau. Nunca más lo vuelven a ver”, relató.

‘La Diabla’ antes de convertirse en criminal a la fuerza hubiese querido dedicarse a otro oficio, pero en los cárteles de Colombia la vida se rige por el lema “matar o morir”.

“Me gustaba que me pagaran por matar”, afirmó la mujer en medio de una entrevista en una cabaña alejada, propiedad del cártel para el que trabaja. “Me encanta la locura. No cuando era pequeña, pero desde los 15 años que me ha encantado ver cómo se me caen las cosas a mi alrededor”.

La asesina a sueldo, además, confesó que alguna vez mató a un miembro de su familia, aunque justificó que actuó contra su primo para poder salvar su propia vida, pues de no ser así, el cártel habría acabado con ella si se negaba. “Me tocó matarlo o si no, me pelaban a mi", se excusó.

En su historial de asesinatos por encargo, ‘La Diabla’ tiene una lista de varios hombres e incluso mujeres embarazadas, víctimas que no le importaron con tal de cumplir su cometido.

“Seguiré hasta que me maten, hasta que eso sea todo”, asegura la dama del crimen colombiano. “No hay vuelta atrás”, puntualizó.