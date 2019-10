Las emotivas palabras de un madre a su bebé horas antes de que padre lo asesinara

Una mamá publicó una emotiva publicación en Facebook sobre su hijo recién nacido unos minutos antes de que su padre, supuestamente, lo apuñalara hasta la muerte.

Andrei Stefan, de tres semanas de edad, fue trasladado de urgencia al hospital después de que fue encontrado con heridas de cuchillo en su casa en Wallsend, en Inglaterra.

El bebé falleció cuatro días después. El padre, Denis Erdinch Beytula, de 27 años, fue arrestado por el ataque.

La madre Andreea Stefan, de 21 años, también fue llevada al hospital, ya que tenía heridas que la colocaron al borde la muerte, pero la policía confirmó que estaba en una condición estable.

Solo 31 minutos antes del ataque, ella había escrito un mensaje en su página de Facebook: "Le pedí a Dios que me enviara un hombre que siempre me amará. Entonces, me dio un hijo".

Antes del asesinato, la madre hizo una serie de publicaciones en Facebook mientras estaba embarazada del pequeño Andrei.

Denis Erdinch Beytula fue detenido luego de comparecer ante el tribunal el pasado jueves. Foto: North News and Pictures.

Beytula fue detenido la semana pasada en la Corte de Magistrados de North Tyneside (Inglaterra) después de ser acusado de dos cargos de intento de asesinato.

Los equipos de emergencia de Inglaterra acudieron a la casa de Andreea el pasado 2 de octubre para llevar al bebé al hospital.

Testigos observaron cómo sacaban al menor de la casa en una camilla ensangrentada.

Lesley Ann Battensby, de 23 años, que vive enfrente, dijo: "Vi que sacaban a la mamá primero. Estaba con oxígeno y rodeada de paramédicos”.

“Entonces vi al bebé siendo llevado por los paramédicos. El camino estaba cubierto de ambulancias. Nos dejó conmocionados”.