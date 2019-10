Elecciones en Argentina 2019: Lo último sobre la disputa electoral entre Macri y Fernández | EN VIVO

La crisis económica sacude Argentina. A la devaluación del peso se suma la inestabilidad política que deja un país dividido entre los seguidores del oficialista Mauricio Macri y la oposición peronista, encabezada por la coalición Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

Elecciones en Argentina HOY

Este miércoles 09 de octubre estuvo marcado por la nueva marcha que encabezó Mauricio Macri como parte de su campaña electoral y rechazó cualquier justificación al tráfico de drogas.

Ante más de 7000 personas que se hicieron presentes en la Costanera de Posadas para presenciar una nueva parada de la gira del #SíSePuede, el actual presidente dio su discurso por más de 25 minutos.

“No queremos droga para nuestros hijos, no queremos droga en este país. No hay disculpas para aquellos que venden droga, no hay ninguna razón que justifique envenenar a otros y matar a otros”, dijo el mandatario, indicó el candidato de Juntos por el Canbio quien buscará la reelección el próximo 27 de octubre.