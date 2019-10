Extranjeros en Ecuador confesaron que les pagan entre $40 y $50 para asistir a protestas [VIDEO]

A casi una semana de protestas por la crisis económica de Ecuador, luego el alza de combustible por parte de Lenín Moreno, el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenholzner, aseguró que en las manifestaciones hay infiltrados extranjeros.

“Ya hemos apresado a ciudadanos extranjeros que recibiría pagos de entre 40 y 50 dólares, se prestan para generar caos en un territorio de paz, que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros”, en una rueda de prensa en Ecuador.

Destacó que “extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en el Ecuador, lo sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento… esto no es tolerable señores”.

El día de ayer, 08 de octubre, Sonnenholzner dijo, en una entrevista con Fernando del Rincón, periodista del programa Conclusiones en CNN, que no solo habían infiltrados extranjeros, sino también del partido indígena, quienes asaltaron el Parlamento de Ecuador el pasado lunes.

“Hay gente relacionada con ellos (indígenas) provocando violencia… Lo más triste es que ingresan con sus hijos (al Parlamento) y dejaron a una niña abandonada en la Asamblea Nacional. Ese nivel de irresponsabilidad merece sanción para con los padres de esa criatura”, dijo el vicepresidente de Ecuador.