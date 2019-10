Ladrón se esconde en un vivero, toma rehenes y luego los asesina a cuchillazos [FOTOS]

Vicente Oscar Gramuglia, de 67 años, y su amigo de toda la vida, Juan Carlos Martínez, de 66, murieron acuchillados en un vivero situado en Buenos Aires, Argentina, luego de haber sido retenidos como rehenes por un ladrón.

El martes en el popular vivero “Las Acacias”, situado en la calle General José Arias y Arturo Umberto Illia, se registró este suceso que conmocionó al conurbano. Y “pudo haber sido una masacre aún peor”, según el perito que estuvo en el procedimiento citado por Crónica.

El delincuente fue identificado como Jonathan Emanuel Godoy, alias Jhony, de 27 años, quien tenía un pedido de captura por robo.

Todo comenzó a las 11H30 (hora local) aproximadamente cuando el sujeto ingresó al local, en el cual se encontraba Oscar Gramuglia con su esposa, Gladys Rodas, de 77, su hermano Luis Gramuglia, de 74, Martínez, y una empleada doméstica.

En pleno asalto Rodas convenció a Godoy de que la dejara ir al baño. En ese momento “llamó al 911 pero no la atendían, entonces me llamó a mí, me dijo que mi papá estaba muerto, que lo habían matado. Llamé yo al 911 y como seguían sin venir me fui a la comisaría”, contó a Clarín Greta Gramuglia (46), la hija del matrimonio.

Ante la llegada de los efectivos, encabezados por la División Especial de Seguridad Halcón, Godoy optó atrincherarse y tomar rehenes. Producto de la negociación con las autoridades liberó a Rodas y después a la empleada doméstica.

Pero los hombres no tuvieron la misma suerte. El asaltante tomó un cuchillo de cocina tipo tramontina y los abatió. En el caso de Luis Gramuglia, quien es discapacitado, terminó internado grave con un corte que le comprometió “la faringe y la yugular izquierda”.

Finalmente, Jonathan Emanuel Godoy fue detenido y en las próximas horas declarará ante la fiscal María Laura Alfaro acusado de doble homicidio y por robo, en el caso por el cual ya era buscado previamente.