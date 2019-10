Adolescente denunció que su padre le hacía ver pornografía infantil y luego abusaba de ella

En Argentina, una adolescente (13) denunció a su propio padre de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía seis años.

Según el testimonio de la menor recogido en el portal del diario Uno, el hombre obligaba a la víctima a ver escenas de pornografía infantil antes de violarla.

“En su celular tiene videos. No sé cómo se le dice. De adolescentes, embarazadas y bebés, que lo hacían”, dijo la víctima en su denuncia ante la Fiscalía de la localidad de Villa Lugano, en Buenos Aires.

Además, detalló que las personas que protagonizaban esos videos pornográficos tenían entre 8 y 12 años.

"También había bebés, a los que un hombre les abusaba sexualmente. No sé quién era, era desconocido. No me acuerdo cuántas veces me los exhibió. Esto fue en 2014”, relató.

PUEDES VER Párroco reconocido en Argentina acusado de violar a niña de nueve años

Los abusos sexuales se dieron durante seis años, según el testimonio de la víctima ante las autoridades de Argentina.

Sin embargo, en febrero de este año, la adolescente pidió ayuda a su hermana mayor, hija de la relación anterior de su madre, para que se la llevara de la casa.

Fue a ella a quien le contó lo que le sucedía y decidieron ir juntas hasta el hospital Cecilia Grierson en Villa Lugano, donde le realizaron el protocolo para casos de violación.

PUEDES VER Mujer policía se dejó violar por su expareja para evitar que mate a su hija de seis años

Además, le hicieron a la adolescente una prueba de embarazo y, tras dialogar con los profesionales de la asistencia social, se realizó la denuncia.

Desde entonces la menor no regresó a su casa y se quedó a cargo de su media hermana.

Su testimonio se volvió a escuchar en la última semana debido a la audiencia que la Justicia de Argentina estableció para dar mayor protección a la víctima y escuchar la defensa del acusado.