Abusada, golpeada y sin comida: el infierno que vivió una joven a manos de su pareja [VIDEO]

Otro trágico caso de violencia de género en Argentina. Una joven de 18 años vivió un infierno al lado de su pareja, identificada como Gastón Romero, veinte años mayor, quien la mantuvo en pésimas condiciones dentro de su domicilio en la localidad de Quilmes Oeste (Buenos Aires).

La mujer, identificada como ‘Leila’, contó a las autoridades que, desde su llegada a la casa de su enamorado, aproximadamente hace dos meses, no pasó un día sin que la torture.

Nadia, madre de la agraviada, acudió a la Policía cuando notó que el comportamiento de su hija había cambiado radicalmente. Según contó al medio argentino Infobae, ‘Leila’ se apartó de la familia y no se despegaba de su novio, al punto que era él quien contestaba las llamadas a su teléfono o la recibía cuando iba a visitarla a su vivienda en el barrio Colino de Quilmes.

El pasado martes, Nadia acudió donde su hija para avisarle que ‘’su hermano estaba internado y necesitaba verlo’’. Decidió mentir para notar si Gastón Romero la iba a dejar salir, sin embargo, recibió una frívola respuesta por parte de la sumisa mujer.

‘’Antes de que me cierren la puerta le pedí si la podía abrazar. Me acerqué y mientras nos abrazábamos al oído le dije: ‘¿Estás bien hija?’ Y ella me dijo muy bajito: ‘Ayúdame, mamá’. Entonces, me vine directo para acá”, contó la mamá a los oficiales.

La pesadilla que vivió la mujer

El doctor Ariel Rivas de la Fiscalía N°1 de Quilmes ordenó que se investigue la casa de Gastón Romero. Una vez en el lugar, la víctima rompió en llanto y les pidió a los policías que no se fueran.

“Me va a matar. Por favor ayúdenme. No se vayan. No me dejen. Me va a matar. Se los suplico no se vayan. Me tiene encerrada. No me deja salir”, expresó ‘Leila’.

Gastón Romero fue detenido y le imputaron el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

La joven aseguró que su pareja se tornó violenta una vez que decidieron convivir, y la celaba constantemente con su hermano y el pastor de la iglesia a la que solía acudir.

Además de insultarla, el sujeto no dudaba en golpearla con una pinza pico de loro y rematarla a puñetes.

Después de la paliza, el agresor la encerraba en un cuarto del fondo de la casa hasta que cicatricen sus heridas.

“Siempre descansaba en el suelo. Además, me hacía cocinar, pero no me daba de comer. Yo no podía comer la misma comida que él, que era la que yo le hacía. Pasé mucha hambre. Cuando estaba en el piso me daba con un cable como si fuese un látigo”, contó ‘Leila’ a los peritos.

La tortura no quedaba ahí, la señorita explicó que Gastón Romero la violaba constantemente, por lo que la Fiscalía añadió los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante, mientras que la víctima se recupera en la Subsecretaría de Violencia de la Municipalidad de Quilmes.

Cabe resaltar Romero cuenta con denuncias por violencia de género en su legajo, y antes de ser juzgado, señaló que “Dios lo obliga a decir la verdad y Dios mata abogado”. Los vecinos lo tildaron de agresivo y detallan que proviene ‘’de una familia pesada’’.