Che Guevara: las memorables frases del guerrillero argentino [FOTOS Y VIDEOS]

El comandante argentino Ernesto “Che” Guevara, previo a su deceso el 9 de octubre en la Higuera (Bolivia), había logrado filtrarse en la memoria universal a través de las inmortales frases que distribuyó con el objetivo de encarrilar el camino de la humanidad hacia la libertad.

Como se recuerda, el “Che” Guevara, oriundo de la ciudad de Rosario (Argentina), también era médico y fue uno de los precursores de la Revolución en Cuba que terminó con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista; esta misma insurrección cumplió -este año - 60 años de haber sido ejecutada. En modo de homenaje al guerrillero compartiremos sus mejores lemas.

Respecto a la libertad, el comandante siempre fue sin medias tintas. Alguna vez, marcó su convicción respecto a este ideal diciendo que “sólo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad" y eso era “el odio al que te la quita”.

Uno de los grupos que más respaldaba y defendía era la juventud. Por eso, manifestó que ​"el aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete", mencionó.

Varias veces declaró su aversión contra Estados Unidos, pero jamás depositó la culpabilidad en los civiles. “El pueblo norteamericano no es culpable de la barbarie y de la injusticia de sus gobernantes, sino que también es victima inocente de la ira de todos los pueblos del mundo", dijo.

Y, como era de esperarse, también legó una frase para las posterior cuna de personas que iban a representar al mundo. Tomó la posta y les pidió que “crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza”.

El “Che” Guevara tuvo una vida agitada por los encuentros armados que tuvo con sus antagonistas. Por tal motivo, dio un consejo para mantener la lucidez cuando enfrentemos a nuestros adversarios. ​"Hay que impedirle que tenga un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego, atacarlo donde quiera que se encuentre; hacerle sentir una fiera acosada".

Y como si emulara al escritor argentino, Jorge Luis Borges, declaró indirectamente que su patria es el mundo. “Me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba y naturalmente como me siento argentino aquí y en todos los lados", sentenció.